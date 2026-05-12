El frío del invierno comenzó a hacerse sentir y el Servicio Meteorológico Nacional anunció que se registrarán 72 horas consecutivas de fuertes tormentas, las cuales traerán un descenso mayor en las temperaturas e importantes ráfagas de viento. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la capital de la provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, experimentará un fuerte temporal con lluvias que se mantendrán por al menos tres días de manera consecutiva. En este sentido, el SMN indicó que las tormentas traerán consigo un descenso en la temperatura con valores máximos que alcanzarán apenas los 7 grados. A través del informe semanal emitido por el SMN, se indicó que las lluvias ingresarán a la capital de Santa Cruz el día miércoles 13 de mayo y se extenderán hasta el viernes 15. Las mismas, por su parte, serán de variada intensidad y podrían estar acompañadas de ráfagas de vientos. En tanto, el SMN anticipó las siguientes condiciones: El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con un sistema de alerta temprana que se utiliza para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos climáticos. Cuando se trata de tormentas, el SMN posee cuatro alertas que se dividen en los colores Rojo, Naranja, Amarillo y Verde.