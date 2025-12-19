Liquidan piletas de lona para combatir el calor y pasar el verano a $ 80.000: dónde conseguirlas Fuente: Shutterstock

El verano comenzó a hacerse sentir en todo el país y las altas temperaturas hacen que sea cada vez más difícil tolerar los días. Para poder combatir el agobiante calor, una reconocida marca de electrodomésticos y productos para el hogar lanzó una promoción para comprar piletas de lona a $ 80.000 y poder refrescarse.

Piletas de lona a $ 80.000: dónde comprarlas

La popular firma de electrodomésticos y artículos para las casas, Frávega, sacó una nueva oferta en piletas de lona, las cuales se presentan como una gran opción para aquellos que no cuentan con mucho espacio en el patio o que prefieren utilizar una opción más económica e igual de efectivas para combatir el calor.

Liquidan piletas de lona para combatir el calor y pasar el verano a $ 80.000: dónde conseguirlas Fuente: Shutterstock

La promoción se encuentra disponible en la tienda online de Frávega y para poder encontrar la pileta que está a $ 88.999, se deben seguir estos pasos:

Ingresar en la tienda online de Frávega y registrarse o iniciar sesión en el caso de tener una cuenta activa.

Seleccionar el área de “Jardín” y filtrar la búsqueda por “Piletas y Piscinas” y luego “Piletas estructurales”.

Dentro del catálogo, buscar la pileta de la marca Pelopincho que figura al precio mencionado anteriormente y revisar las características para efectuar la compra.

Cómo es la pileta de lona en oferta en Frávega

La pileta que tiene Frávega en promoción a $ 88.999 es de tipo estructural y lona. En cuanto a la capacidad, es importante mencionar que abarca 1000 litros y las dimensiones son de 185 x 145 x 40 cm.

Liquidan piletas de lona para combatir el calor y pasar el verano a $ 80.000: dónde conseguirlas Fuente: Frávega

Por su parte, la estructura de caños es de tipo PVC y acero galvanizado, mientras que la lona es de alta resistencia, apta para estar expuesta al sol sin dañarse.

Cómo mantener limpia una pileta de lona