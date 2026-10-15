Iniciar un reclamo de consumo cuando la empresa no responde es un trámite gratuito.

Los consumidores que hayan tenido un problema al adquirir un producto o contratar un servicio e iniciaron el reclamo correspondiente a la empresa y no obtuvieron respuesta, tienen una instancia de reclamo ante Defensa del Consumidor.

Se trata de un trámite gratuito, fácil y rápido en el que se reclama el incumplimiento del proveedor con su compromiso y se debe contar con los siguientes elementos:

Número de DNI o Pasaporte.

Un teléfono o dirección de correo electrónico de contacto para recibir la respuesta a tu reclamo.

Nombre y localidad del proveedor del bien o servicio por el cual reclamás.

La información básica de la compra del servicio o producto (provincia donde lo adquiriste y donde lo usaste, datos del proveedor).

Con esta información se podrá comenzar el reclamo a través de la Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor .

Guía paso a paso de cómo iniciar un reclamo de consumo cuando la empresa no responde

El artículo 27 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, señala que “las empresas prestadoras deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios”. Los mismos podrán efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo electrónico, o por otro medio disponible, y se deberá entregar constancia con la identificación del reclamo.

En este marco, los reclamos deben ser satisfechos en plazos “perentorios”. No obstante, si el consumidor no recibe respuesta, tiene que seguir un paso a paso para reclamar ante Defensa del Consumido.

Primero ingresá a la página de Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor.

Después completá la información solicitada en el formulario con:

Tus datos personales.

Los datos del reclamo.

Los datos del proveedor.

Luego enviá el formulario. Una vez que reciban el formulario, Defensa del Consumidor lo va a derivar al organismo al que le corresponde atenderte, según la juridicción.

Iniciar un reclamo de consumo cuando la empresa no responde es un trámite gratuito. Shutterstock

Por último, el número de reclamo asignado llegará a tu cuenta de mail y una autoridad local o de Defensa del Consumidor se pondrá en contacto para informarte los pasos a seguir.

Cabe señalar que, ante cualquier duda o consulta, las personas pueden comunicarse con el Servicio de Asistencia al Consumidor (SAC) a consultas@consumidor.gob.ar o por medio del chatbot TINA (54–11) 3910-1010.

Qué bienes o servicios se pueden reclamar

Bancos o servicios financieros.

Electrodomésticos o artefactos para el hogar.

Equipos de telefonía.

Facturación de servicios de luz, agua o gas.

Indumentaria y calzado.

Informática.

Prácticas de salud.

Rodados, automotores o embarcaciones.

Servicios de cable, internet, telefonía fija y móvil.

Servicios turísticos.

Otros.

En resumen, el consumidor cuenta con una instancia más de reclamo en el caso de que la empresa no cumpla con su compromiso, ya sea un bien o un servicio. Lo único que deberá hacer es reunir los requisitos e iniciar el trámite por Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor.