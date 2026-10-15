Se esperan tormentas en dos provincias de la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarillas por tormentas en dos provincias de la Patagonia: Chubut y Neuquén. Según el organismo, el área será afectada por “tormentas aisladas, algunas localmente fuertes” .

Las tormentas en las zonas afectadas de estas provincias “podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos y, además, por ocasional granizo y ráfagas”. Los valores de precipitación acumulada serán entre 10 y 20 mm.

Llegan tormentas aisladas a dos provincias de la Patagonia este jueves 15 de octubre

Según el SMN, las zonas afectadas por la alerta amarilla en cada provincia son las siguientes:

Chubut

Meseta de Cushamen.

Meseta de Futaleufú.

Meseta de Languiñeo.

Meseta de Tehuelches.

Gastre.

Oeste de Mártires.

Oeste de Telsen.

Paso de Indios.

Neuquén

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Se esperan fuertes tormentas en Neuquen y Chubut. Servicio Meteorológico Nacional.

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla

El organismo explica que la alerta amarilla significa que la población se debe informar. “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En este sentido, se recomienda a la población de estas dos provincias sureñas seguir estos consejos:

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el jueves

En tanto, la jornada en Buenos Aires también está marcada por la inestabilidad. Por la tarde, se esperan tormentas fuertes, con el mismo porcentaje de probabilidad de precipitaciones, mientras que durante la noche podrían continuar las lluvias.

La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 19. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, provenientes del sureste.