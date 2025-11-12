El dolor de espalda es una de las molestias más frecuentes tanto en quienes hacen deporte como quienes no. En este contexto, un doctor explicó que existe un tipo de zapatillas ideales para aliviar la carga que recibe la lumbar cada vez que se camina o se corre.

Se trata de un calzado diseñado para amortiguar el impacto entre el pie y el suelo , lo que se traduce en un menor impacto en la zona de la columna.

Las zapatillas ideales para evitar el dolor de espalda

El doctor Daian (@salud_con_daian en TikTok) explicó que las zapatillas de runner (o para correr) son el calzado ideal para evitar las molestias en la región dorsal.

Las zapatillas que recomiendan usar para evitar el dolor de espalda.

Esto se debe a que tienen en su suela una goma que “amortigua la pisada cuando estamos caminando”. En la misma línea, explicó que en la parte inferior posee un caucho que “evita que nos resbalemos cuando el piso está mojado o llueve”.

En específico, el doctor recomendó utilizar la marca Asics, ya que algunos de sus modelos cuentan con una “tecnología extra” que añade gel en la suela para un mayor confort.

“Zapatillas como estas las recomiendo en el día a día para evitar dolores en la espalda”, detalló.

Por qué las zapatillas de runner son ideales para evitar los dolores de espalda

Las razones detrás porque algunas zapatillas son mejores que otras para la lumbar responden a razones biomecánicas.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que cada paso que damos genera una fuerza que viaja desde el suelo hacia las articulaciones y la columna. Cuando el calzado no amortigua bien, esta fuerza pasa de forma directa a la zona lumbar, lo que aumenta el riesgo de microlesiones y tensión muscular.

Este tipo de zapatillas brindan un soporte adecuado y una pisada más estable, lo que evita que el cuerpo haga un esfuerzo de más para compensar la espalda.

Otro de los motivos es que este tipo de calzado amortiguan el estrés que pueden sufrir los discos intervertebrales y los músculos estabilizadores de la columna (como los erectores espinales).