China ganó un aliado en Europa y le entrega una flota de drones de 12 horas de autonomía y un alcance de 250 kilómetros

En un movimiento que refuerza su influencia en los Balcanes, China consolida su posición como socio estratégico clave de Serbia, entregándole una flota de drones de última generación con capacidades avanzadas.

Estos vehículos aéreos no tripulados (UAV) ofrecen hasta 12 horas de autonomía y un alcance operativo de 250 kilómetros, lo que representa un salto significativo en las capacidades de vigilancia, reconocimiento y operaciones tácticas del Ejército serbio.

China ganó un aliado en Europa y le entrega una flota de drones de 12 horas de autonomía y un alcance de 250 kilómetros Shutterstock

Así son los drones chinos que refuerzan la defensa serbia

Esta entrega forma parte de una cooperación militar en expansión entre ambos países, que ya incluye sistemas de defensa aérea y otros equipos de alta tecnología. Se trata de los modelos chinos CH-92 y CH-95.

Serbia, que mantiene una política de neutralidad militar mientras aspira a la integración europea, ha encontrado en China un proveedor confiable, versátil y competitivo en costos.

Los drones entregados por China pertenecen a familias de sistemas probados en exportación, capaces de realizar misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), así como ataques de precisión cuando es necesario.

Con 12 horas de autonomía de vuelo y un radio de acción de 250 kilómetros, estos UAV permiten a las fuerzas armadas serbias cubrir amplios territorios sin necesidad de reposicionamiento frecuente, mejorando notablemente su capacidad de respuesta en escenarios de seguridad regional.

China ganó un aliado en Europa y le entrega una flota de drones de 12 horas de autonomía y un alcance de 250 kilómetros Gobierno de Serbia

Serbia, uno de los pocos países europeos que adquiere tecnología militar de China

Serbia se ha posicionado como uno de los pocos países europeos que apuestan de manera decidida por la tecnología militar china. Entre 2020 y 2024, China representó el 57% de las importaciones de armas de Serbia, según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esta tendencia supera ampliamente a otros proveedores tradicionales como Rusia o Francia.

La cooperación no se limita a la mera entrega de equipos. Esta incluye la transferencia de tecnología, la cual ha permitido a Serbia desarrollar su propio drone doméstico “Pegaz”, inspirado en modelos chinos. Esto refleja un nivel de colaboración más profundo, orientado no solo a la adquisición, sino también al desarrollo conjunto de capacidades.

La alianza militar que redefine el tablero geopolítico

El acercamiento militar entre China y Serbia se sitúa en lo que ambos gobiernos definen como una “amistad de acero”. En visitas de alto nivel, como la efectuada por el presidente serbio Aleksandar Vučić a Beijing, se han abordado nuevas adquisiciones y un aumento de la cooperación industrial en el ámbito de la defensa.

El ministro de Defensa serbio, Bratislav Gašić, ha subrayado que la colaboración con China se enfocará en intercambios industriales y en la producción local, con el objetivo de disminuir la dependencia de proveedores únicos y modernizar las fuerzas armadas mediante equipamiento eficiente.

Esta flota de drones se añade a otros sistemas ya recibidos, como los de defensa aérea FK-3 (versión de exportación del HQ-22) y HQ-17A de corto alcance. Todos estos dispositivos son compatibles con el inventario existente de origen ruso, lo que simplifica su integración operativa.