Las páginas para conseguir trabajo remoto en el exterior y ganar u$s 7000 por mes

En los últimos años, trabajar para el exterior se volvió muy recurrente para ciertos profesionales. La oportunidad de cobrar un salario en dólares resulta muy tentadora para quien pretende ahorrar, en medio de un complejo contexto económico que atraviesa Argentina .

Justamente, los programadores son aquellos que más horas exportan al extranjero. Mediante el uso de lenguajes de programación , los especialistas desarrollan distintos tipos de software o, en otros casos, también pueden diseñar aplicaciones, base de datos y mucho más .

Su eficiencia es fundamental para este mercado, que crece de forma constante a nivel local e internacional . Dependiendo la labor y vacante a ocupar, el sueldo promedio en Estados Unidos suele alcanzar y/o superar los u$s 7.000 .



Programadores: ¿cuáles son los sitios para buscar trabajo?



Los programadores que deseen trabajar de forma remota podrán encontrar un empleo ideal, en base a sus requerimientos, en hasta siete páginas web .

Un ingeniero en software, llamado Miguel Ángel Durán, fue quien publicó la lista para especialistas en programación. Allí, aclaró que es posible tomar una vacante con " salarios transparentes ", como así también encontrar muchas ofertas para trabajar en Estados Unidos.

El listado completo se compone de los siguientes sitios:

arc.dev getonbrd.com remoteok.io getmanfred.com trabajosremotos.es justremote.co remotive.com



¿Cuál es el sueldo de un programador en Argentina?





De acuerdo al sitio Glassdoor, el salario promedio de un programador y desarrollador web en octubre 2023 ronda los $ 314.000.

Sin embargo, los trabajadores que cuenten con menos experiencia (programador junior) cobran alrededor de $ 160.000 mensuales. En el caso de un programador semi senior, el sueldo trepa los $ 210.000.

Ahora bien, según expresó "Encuestas IT", para quienes cuenten con algunos años de experiencia, el salario mensual promedio es de $ 270.000.

Además, también remarcaron que "el sueldo puede variar de $ 70.000 a $ 1.440.000" , por lo que esto demuestra que se transformó en un mercado con una gran variedad de oportunidades .

¿Cuál es el sueldo de un programador en Estados Unidos?





Según el sitio "salaryexplorer", el sueldo promedio de un programador en Estados Unidos es de u$s 89.600 anuales (alrededor de u$s 7.400 mensuales).

No obstante, para los trabajadores con poca experiencia (programador junior), el sueldo anual es de u$s 46.800.



Mientras que, en el caso de especialistas con más experiencia (programador senior), cobran entre u$s 113.000 y u$s 130.000 por año. (varía entre u$s 9.000 y u$s 11.000 mensuales).