Las lámparas de sal se convirtieron en un elemento decorativo habitual en distintos hogares por su característica luz cálida y relajante. Dentro del feng shui, además de su función estética, se les atribuye un significado energético relacionado con la abundancia y el bienestar del hogar.

Según esta práctica, los distintos elementos que forman parte de una casa pueden tener un significado particular, desde la decoración hasta el lugar en el que se ubican determinados objetos. En este sentido, la ubicación y el cuidado de la lámpara de sal son aspectos centrales para aprovechar el simbolismo que se le atribuye.

Para qué sirve la lámpara de sal, según el feng shui

Dentro del feng shui, la lámpara de sal se utiliza como un elemento asociado a la armonización de los espacios, la energía positiva y la abundancia. La sal es considerada en esta filosofía un elemento con capacidad de purificación y protección, mientras que la luz cálida de la lámpara funciona como un símbolo de energía y equilibrio dentro del hogar.

Por este motivo, quienes siguen esta práctica recomiendan colocarla en determinados sectores de la casa para acompañar la circulación de energía y favorecer simbólicamente la prosperidad. La ubicación no se considera un detalle menor dentro del feng shui, ya que cada espacio del hogar tiene un significado particular y puede utilizarse para reforzar distintas intenciones.

Ahora bien, hay una distinción importante para la nota: estos son beneficios atribuidos por el feng shui, no efectos comprobados científicamente. De hecho, las afirmaciones populares de que las lámparas de sal purifican el aire o generan beneficios para la salud no cuentan con evidencia sólida que permita confirmarlas.

Cómo usar una lámpara de sal de forma segura

Antes de colocar una lámpara de sal en casa, es importante revisar algunos aspectos relacionados con su seguridad. Al comprarla, el producto debe contar con una etiqueta de seguridad que indique que el cableado fue inspeccionado.

También es necesario comprobar que tanto el interruptor regulador de intensidad como el cableado estén bien sujetos y no presenten partes sueltas. Además, la bombilla no debe entrar en contacto con ninguna parte de la roca de sal.

Dónde colocar la lámpara de sal y cómo protegerla de la humedad

La lámpara debe ubicarse sobre una superficie estable y segura, fuera del alcance de niños y mascotas. Además, es importante evitar ambientes húmedos como el baño, ya que el agua puede disolver la sal y deteriorar el objeto.

Por este motivo, tampoco se recomienda limpiarla con agua. La acumulación de humedad puede hacer que la sal se derrita y, en determinadas condiciones, generar riesgo de cortocircuito.

Cuántas horas conviene prenderla

Otro de los consejos consiste en encender la lámpara todos los días durante al menos ocho horas. De acuerdo con estas recomendaciones, mantenerla encendida ayuda a evitar que se acumule agua sobre la superficie.

De esta manera, además de conservar mejor la lámpara, se busca mantenerla en condiciones adecuadas para que pueda seguir cumpliendo su función decorativa y el significado energético que le atribuye el feng shui.

Los cuidados clave para conservarla

En resumen, para utilizar una lámpara de sal de manera segura es importante: