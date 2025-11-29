El Banco República (BROU) decidió reinstalar el descuento del 15% en las compras realizadas con la tarjeta de crédito BROU Recompensa, en los comercios de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, fronterizos con Argentina, informó el presidente del banco estatal, Álvaro García.

Esta medida se desarrollará entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de 2026, y el porcentaje de descuento definido en esta oportunidad responde a la situación económica actual de esa zona del país, que, aunque presenta algunas dificultades, no es de la gravedad de los últimos años, señaló.

Asimismo, García anunció que el descuento al público puede llegar a ser mayor al 15% base que otorga el banco, si los comerciantes involucrados deciden incrementarlo.

La campaña BROU a Mano Comercios es una herramienta exclusiva del Banco República presentada este año que consiste en pagar compras con el teléfono celular como si fuera un dispositivo electrónico de pago, un POS.

“Es un nuevo producto, un gran producto que le permite a cualquier persona con un celular y sin importar el tamaño del comercio, cobrar desde su celular”, explicó García.

Si el cliente paga con BROU a Mano Comercios en los departamentos fronterizos con Argentina, la transacción para el comerciante será gratis. “Es una colaboración más que hacemos para ayudar a los comercios de la frontera con Argentina”, sostuvo.

Podrán participar comercios que reúnan estas condiciones:

• Ser clientes BROU

• Pertenecer al segmento MIPYMES

• Depositar sus flujos en el banco

• No pertenecer a cadenas o franquicias

• Estar ubicados en Salto, Paysandú, Río Negro o Soriano

La continuidad de la campaña se evaluará el 1º de abril y, en caso de que la entidad financiera decida extenderla, se condicionará al uso exclusivo de la herramienta BROU a Mano Comercios para realizar las compras.

En forma paralela, el ministro interino de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, confirmó que el gobierno evaluará aplicar los beneficios tributarios al litoral después de analizar los resultados de la implementación en las ciudades fronterizas con Brasil.

Vallcorba explicó en el Senado que desde el 1º de diciembre se evaluará “cómo funciona el régimen simplificado de importación, que le permite a los pequeños y medianos comerciantes de la frontera comprar directamente del lado brasileño sin impuestos, ingresar formalmente esos productos y venderlos formalmente en sus comercios”.