La última llamada del argentino desaparecido en Italia que despertó la sospecha: "Se escuchó un disparo"

Nicolás del Río, un argentino de 48 años, desapareció hace 20 días en la ciudad de Siena, Italia. Su último registro fue " una llamada medio rara con su jefe ", que abrió un abanico de incógnitas acerca de su verdadero paradero. ¿Qué fue lo que ocurrió?

El hombre trabaja como chofer de una empresa de transporte. El día de su desaparición estaba encargado de trasladar un camión con carteras de lujo, valuadas en 400.000 euros: 48 horas más tarde, el vehículo apareció incendiado y las cajas vacías .

Según detalló Ezequiel, el hermano de la víctima, esa misma tarde Nicolás le había alertado a su superior que recibió un misterioso pedido de modificar repentinamente su viaje.

La última llamada de Nicolás, el argentino desaparecido en Italia



El día de su desaparición, a las 17.10 horas, Nicolás mantuvo una llamada telefónica " medio rara " con su jefe para notificarle un cambio en el recorrido, luego de que un hombre lo abordara en la camioneta.

" Este tal Gony, que conocía a su jefe, le dijo que se le había roto la camioneta y que necesitaba llevar unas cajas a otro lugar ", detalló el familiar, sobre el supuesto pedido de un compañero de trabajo.

Sin embargo, aquel depósito habría cerrado hace un año y medio. " ¿Cómo puede ser que quiera llevar unas cajas ahí? ", expresó el superior y le pidió que esperen un momento hasta que se comunicará con el dueño del local. " Nosotros estamos trabajando desde casa y necesitamos llevar la mercadería ", insistió la tercera persona en cuestión.



El caso del argentino desaparecido en Italia.

Cuando el jefe llamó al dueño de la empresa la respuesta fue contundente: "No, nosotros no estamos esperando nada ". Inmediatamente intentó volver a contactarse con Nicolás para alertarle sobre la situación, pero su celular dio apagado y no se supo más de su paradero.

¿Cuál es la hipótesis de la policía?

Los efectivos de seguridad aseguran que en el lugar donde supuestamente lo cruzaron a Nicolás " no hay cámaras ni pudieron rastrear su celular ", para determinar qué fue después del último llamado telefónico.