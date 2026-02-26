La desaparición del candidato al Senado Andrés Vásquez fue denunciada oficialmente por el Partido Conservador Colombiano, luego de que se perdiera todo rastro del dirigente cuando se movilizaba entre los municipios de Pelaya y Aguachica, en el departamento del Cesar. El caso encendió las alarmas en plena campaña legislativa y abrió un nuevo debate sobre la seguridad de los aspirantes en regiones con antecedentes de riesgo electoral. De acuerdo con la colectividad, el candidato se encontraba en Pelaya y tenía previsto desplazarse hacia Aguachica para cumplir una reunión política. Sin embargo, horas después su vehículo fue encontrado abandonado, con documentos y objetos personales en su interior, lo que aumentó la preocupación de su familia y equipo de campaña. La información preliminar indica que el aspirante salió en horas de la mañana con rumbo a un encuentro político, pero no llegó a su destino. Familiares alertaron tras notar su ausencia y, posteriormente, ubicaron el vehículo en el mismo sector donde había sido estacionado. El partido conservador rechazó el hecho y solicitó a las autoridades judiciales y a la Fuerza Pública desplegar operativos urgentes para dar con su paradero. En un comunicado, la colectividad exigió garantías reales para los candidatos que participan en la contienda electoral. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trata de un secuestro, una retención ilegal o cualquier otro hecho delictivo. Las autoridades iniciaron labores de verificación en la zona. El episodio revive un temor histórico en la política nacional: los riesgos que enfrentan líderes y candidatos durante campañas en territorios donde persisten estructuras armadas ilegales y economías ilícitas. En los últimos meses, diferentes sectores han advertido sobre amenazas, intimidaciones y presiones contra aspirantes a cargos públicos en varias regiones del país. Analistas coinciden en que estos hechos no solo afectan a una campaña específica, sino que golpean la confianza en el proceso democrático. La desaparición del candidato conservador se produce en un contexto en el que organismos de control han alertado sobre escenarios de riesgo electoral en distintos municipios del territorio nacional. El Partido Conservador Colombiano condenó de manera categórica lo ocurrido y pidió una reacción inmediata del Estado. La colectividad solicitó activar todos los mecanismos de búsqueda y reforzar los esquemas de protección para quienes participan en la actual campaña al Congreso. Dirigentes del partido aseguraron que no se puede permitir que hechos de este tipo alteren el desarrollo normal de las elecciones ni generen temor entre candidatos y votantes. En medio de la creciente preocupación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reiteró que se mantiene en marcha el denominado Plan Democracia, una estrategia articulada entre Fuerza Pública y autoridades civiles para blindar el proceso electoral. Según el jefe de la cartera, se han priorizado más de 200 municipios con niveles de riesgo alto, donde se reforzó la presencia institucional y operativa. El objetivo, afirmó, es prevenir hechos que puedan alterar el orden público y garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni amenazas.