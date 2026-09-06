En lugar de recurrir a las convencionales ondas de radio, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) apuesta por una tecnología innovadora: láseres infrarrojos capaces de transmitir información a velocidades mucho mayores.

Este avance tecnológico marca un nuevo hito para la misión Psyche, lanzada el 13 de octubre de 2023. El experimento forma parte del programa de Comunicaciones Ópticas en Espacio Profundo. El último récord se alcanzó el 29 de julio de 2024, cuando la NASA consiguió enviar una señal láser a 290 millones de millas de distancia, con resultados que superaron las expectativas iniciales.

La capacidad de comunicación alcanzada con esta nave que viaja por el espacio profundo representa un avance clave para las misiones interplanetarias y podría marcar un antes y un después en la exploración espacial.

NASA logró enviar una señal láser hasta la nave Psyche, ubicada a 290 millones de millas de la Tierra, en una prueba que podría transformar las comunicaciones de futuras misiones espaciales. Shutterstock

Un rayo láser recorre millones de kilómetros con precisión milimétrica

El sistema funciona mediante señales láser que viajan entre las estaciones terrestres y la nave espacial. La información se transmite a través de luz infrarroja cercana, cuya frecuencia es mucho mayor que la de las ondas de radio tradicionales. Esto permite enviar grandes cantidades de datos en cada comunicación.

Uno de los principales desafíos es mantener el láser correctamente apuntado hacia una nave que se encuentra a millones de kilómetros y se desplaza a gran velocidad. Incluso una pequeña desviación podría hacer que la señal no alcance su objetivo.

Para recibir los datos desde el espacio, la NASA utilizó el histórico telescopio Hale, ubicado en el Observatorio Palomar. Por su parte, las instalaciones de Table Mountain estuvieron a cargo del envío de las señales hacia la nave, utilizando una potencia de 7 kilovatios.

Una velocidad de transmisión hasta 100 veces mayor

Las cifras permiten dimensionar el alcance del avance. Durante la primera etapa del experimento, que terminó el 29 de julio de 2024, se transmitieron casi 11 terabits de información, entre ellos videos en ultra alta definición, obras de arte digitales y datos de ingeniería de la nave.

Esta capacidad se traduce en una mejora exponencial en comparación con los sistemas de radiofrecuencia. Para ilustrar este punto, los láseres pueden transportar datos hasta 100 veces más rápido que las tecnologías actuales.

En los primeros meses de la misión, cuando la nave Psyche se hallaba a aproximadamente 33 millones de millas de la Tierra, el sistema alcanzó una velocidad de transmisión de 267 megabits por segundo, comparable a una conexión de internet de banda ancha doméstica.

Posteriormente, el 24 de junio de 2024, mientras la distancia se incrementaba a 240 millones de millas (más de dos veces y media la separación entre nuestro planeta y el Sol), el proyecto logró mantener una tasa sostenida de 6,25 megabits por segundo.

Esta tecnología podría cambiar el futuro de la exploración humana en Marte

La tecnología láser permitirá enviar y recibir información más compleja desde el planeta rojo, lo que podría facilitar la toma de decisiones tanto de las tripulaciones en el espacio como de los equipos de control en la Tierra.

El experimento demostró que es posible mantener las comunicaciones incluso cuando la nave alcanzó una distancia de aproximadamente 290 millones de millas entre Marte y la Tierra.

La NASA continuará evaluando el sistema cuando la nave Psyche retome sus operaciones, para comprobar si el equipo puede funcionar de forma estable durante largos períodos. El desarrollo podría marcar el comienzo de una nueva etapa para las comunicaciones espaciales y mejorar la capacidad de explorar el sistema solar.

Este avance no es solo un logro técnico impresionante, sino una pieza fundamental para las futuras misiones tripuladas. Cuando los astronautas viajen a Marte y más allá, necesitarán comunicarse con la Tierra enviando grandes volúmenes de datos científicos, imágenes de alta resolución y transmisiones de video en tiempo casi real.