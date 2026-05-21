La única potencia más fuerte que Estados Unidos invita a todos los extranjeros a mudarse: trabajo y estudio asegurado con pocos requisitos. (Representación creada con IA)

Ya es oficial | China hizo una de las mayores inversiones de su historia y cavó el túnel bajo el mar más largo del mundo que conectará dos continentes

El Gobierno de China, la potencia económica que supera a Estados Unidos en crecimiento, masa manufacturera y proyección tecnológica, oficializó su convocatoria para extranjeros que quieran estudiar y desarrollar carrera académica en sus universidades durante el ciclo 2026-2027.

El programa, gestionado por el Consejo de Becas de China (CSC), cubre matrícula, alojamiento, estipendio mensual y seguro médico. Los colombianos pueden postularse a través del ICETEX.

Qué cubre la beca del Gobierno chino para 2026-2027

De acuerdo con la información oficial publicada por el CSC, la beca completa incluye matrícula universitaria, alojamiento en campus, seguro médico integral y un estipendio mensual que varía según el nivel de estudios.

Los becarios de maestría reciben 3.000 yuanes mensuales (alrededor de 420 dólares), mientras que los de doctorado obtienen 3.500 yuanes mensuales (cerca de 490 dólares). La cobertura de matrícula llega hasta 50.000 yuanes anuales.

Requisitos para postularse a estudiar en China

La convocatoria está abierta a estudiantes extranjeros que cumplan con criterios específicos según el programa. Para acceder a una maestría en China, se necesita título de pregrado y buen rendimiento académico, mientras que para doctorado se exige título de maestría.

Quienes apliquen al pregrado deben tener menos de 25 años, haber finalizado la enseñanza media y rendir la Evaluación de Competencia Académica de China (CSCA). Para programas dictados en inglés se piden certificados como IELTS o TOEFL; los que estén en mandarín exigen el examen HSK.

Quienes apliquen al pregrado deben tener menos de 25 años, haber finalizado la enseñanza media y rendir la Evaluación de Competencia Académica de China (CSCA).

Documentos que pide la convocatoria

Los aspirantes colombianos deben preparar la documentación con tiempo. Estos son los papeles clave que solicita el programa:

Pasaporte vigente: con validez posterior a marzo de 2027.

Título académico y notas: traducidos oficialmente al inglés o chino.

Certificado de idioma: HSK, IELTS o TOEFL según el programa elegido.

Carta de preadmisión: emitida por al menos una universidad china.

Examen médico para extranjeros: con menos de 6 meses de antigüedad.

Certificado de antecedentes penales: expedido dentro de los 6 meses previos.

Trabajo en China para estudiantes internacionales

Desde 2023, el Gobierno chino permite que los estudiantes internacionales realicen trabajos de medio tiempo y pasantías mientras cursan sus estudios, una posibilidad que antes estaba prohibida.

Además, los egresados de maestría o doctorado de universidades chinas pueden obtener licencia de empleo y permiso de trabajo, según lo establecido por el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China.

Fechas clave del proceso de postulación

El cronograma varía según el país, pero los plazos generales para el ciclo 2026-2027 son los siguientes: