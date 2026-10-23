La posibilidad de cancelar un depósito antes de tiempo depende de lo que figure en el contrato.

Contratar un depósito a plazo fijo con una rentabilidad atractiva no siempre significa que el dinero quede inmovilizado hasta el final. Lo que suceda si necesita retirarlo antes de tiempo depende enteramente de lo que haya quedado establecido en el contrato.

Según detalla el Banco de España, algunos productos permiten la retirada anticipada del dinero mientras y otros directamente no la contemplan, por lo que conviene revisar ese punto antes de firmar y no fijarse solo en el interés ofrecido.

Los plazos de estos productos pueden extenderse desde pocos meses hasta varios años, lo que convierte a la liquidez en un factor tan relevante como la rentabilidad al momento de elegir dónde depositar los ahorros.

Qué dice el contrato sobre la cancelación anticipada

Cuando se contrata un depósito, la entidad dispone de ese dinero durante todo el plazo pactado. Retirarlo antes implica romper ese acuerdo, algo que el banco puede permitir o no según lo que haya quedado establecido al momento de la firma.

Cancelar antes de tiempo implica aceptar una penalización que nunca supera los intereses ganados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si el contrato habilita esa posibilidad, el cliente puede pedir la cancelación con o sin penalización según el caso. Si no la contempla, en cambio, no existe margen para retirar el dinero por decisión propia, y la única salida es llegar a un acuerdo particular con la entidad, algo que no siempre resulta posible.

La penalización que pueden aplicar los bancos por cancelar

La penalización por retirar el dinero antes del vencimiento tiene un tope fijado por la normativa, que nunca puede superar el total de los intereses brutos generados desde el inicio del depósito hasta la fecha de la cancelación. Sin embargo, cada entidad define su propio esquema dentro de ese límite, según un repaso publicado por Rankia.

Openbank permite cancelar el depósito antes del vencimiento, pero reduce el rendimiento a un 0,20% TAE por el tiempo que el dinero permaneció depositado.

Banco Sabadell cobra una comisión del 1% nominal anual sobre el importe retirado, calculada según el tiempo que falte hasta el vencimiento.

Los depósitos europeos vía Raisin, en general, no admiten cancelación anticipada.

El ahorrador suele recuperar el capital, aunque con una rentabilidad muy reducida o prácticamente nula.

Depósitos que permiten retirar el dinero sin penalización

Existen productos pensados para quienes prefieren mantener disponible su dinero, con plazos que suelen rondar los 12 meses. Algunos abonan los intereses generados hasta el día de la cancelación sin ningún cargo adicional, mientras que otros permiten retirar el capital libremente pero sin sumar interés alguno por el tiempo que estuvo depositado.

Existen depósitos con condiciones más flexibles para quienes prefieren tener el dinero disponible. Shutterstock

A mayor flexibilidad, menor rentabilidad. Cuando hay certeza de no necesitar el dinero durante todo el plazo, conviene optar por un depósito sin cancelación anticipada, que suele ofrecer mejores condiciones. Ante cualquier incertidumbre, en cambio, es preferible priorizar un producto flexible aunque su rendimiento sea algo menor.

Qué alternativas existen antes de cancelar un depósito

Cuando la penalización resulta demasiado alta y no es necesario disponer de todo el capital, existen cambios distintos a la cancelación total. Uno de ellos es la escalera de plazos, que consiste en repartir los ahorros en varios depósitos con vencimientos a 3, 6 y 12 meses en lugar de concentrarlos en uno solo a largo plazo, de manera que siempre haya una porción disponible en el corto plazo.

Otra alternativa pasa por consultar si la entidad ofrece un préstamo personal con el propio depósito como garantía, o directamente negociar con el banco una reducción de la penalización según las circunstancias particulares del cliente. En muchos casos, asumir la penalización sigue siendo más económico que recurrir a un préstamo.