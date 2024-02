La raza de perro que viene desde el Antiguo Egipto, no ladra ni tampoco se enferma: ¿es la mascota ideal?

Cuando se habla de los perros, inmediatamente se viene a la mente la frase "el mejor amigo del hombre". Estas mascotas son compañeras, fieles y desbordan alegría cada vez que ven a una persona.

A pesar del amor genuino que se forma, en algunas ocasiones, la convivencia con este tipo de animales tiene un Lado B del que no todos hablan.

Ladridos, pérdida de pelo, enfermedades o alergias, son algunos problemas. Sin embargo, hay perros que son menos propensos a sufrir esos inconvenientes. Como esta raza que viene del Antiguo Egipto y que es el equilibrio perfecto en la relación.

¿El Basenji es el perro ideal?: la raza que no ladra ni sufre enfermedades

Se trata del perro basenji, una de las razas más antiguas del mundo. Es tan antiguo, que se han encontrado relieves de su presencia en el Antiguo Egipto.

Si estás buscando que tu mascota tenga bienestar y pueda convivir con vos de buena manera, encontrarás en esta raza el equilibrio perfecto gracias a sus características únicas:

Se parece a la raza Dingo.

Tiene un pelaje color canela.

Es de complexión mediana.

No suele pesar más de 13 kilos.

Si están bien cuidados, pueden tener una esperanza de vida de 12 a 14 años.

El Basenji puede vivir hasta los 14 años si se lo cuida bien (Fuente: Pixabay)

Más allá de su apariencia exótica, si querés un perro que no sea ladrador, obedezca y que no se enferme tanto, el Basenji es una opción que no tenés que dejar pasar si estás pensando en tener una nueva mascota.

La raza Basenji: el perro que no ladra, canta

De origen africano, esta raza es también conocida como los "perros del Congo". Sus grandes capacidades de caza y rastreo lo volvieron leyenda viviente, como un animal que cazaba leones.

La leyenda cuenta que el basenji era usado para cazar leones en la antigüedad (Fuente: Pixabay)

Son una raza muy particular porque no ladra nunca. En su lugar, aúlla o canta como si fuese una sirena de emergencia. Su aullido es similar al de los huskies siberianos, pero más peculiar aún.

Sin embargo, su aullido puede ser tan intenso que puede llegar a ser molesto en algún momento, pero lo suple bien siendo muy fiel, juguetón y es ideal para la convivencia con familias con niños.

La raza Basenji es ideal para familias con niños porque son juguetones (Fuente: Pixaxbay)

El Basenji también resalta por otras características que no son tan comunes en ver en otras razas de perros:

Se acicala como si fuese un gato

No tiene movimientos de otros perros

No huele como un perro

Su pelaje no produce alergia

No se enferma casi nunca si lleva una vida sana

No posee enfermedades hereditarias

Su único problema pueden ser sus riñones si no se lo cuida bien

Por último, este animal mantiene su personalidad activa y juguetona durante toda su vida. Los científicos aún estudian su descendencia, creyendo que no es del lobo, sino de otra raza más antigua no descubierta aún.

