La Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tres Arroyos habilitaron la inscripción para participar del sorteo de 120 casas construidas por el Estado provincial, una oportunidad concreta para que familias de la región accedan a la vivienda propia. Desde el 9 hasta el 27 de febrero, quienes deseen participar podrán acercarse de manera presencial a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio para registrar su postulación en el marco de este plan habitacional. La inscripción se realiza de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, en las oficinas de Desarrollo Social, ubicadas en Domingo Vázquez 460, donde se recepcionan los formularios y la documentación requerida. El Municipio cumple un rol administrativo de recepción, mientras que la verificación de requisitos y la adjudicación final están a cargo del Instituto de la Vivienda bonaerense. Las unidades habitacionales se encuentran ya casi terminadas, con más del 90 % de avance en obra. Cada vivienda incluye dos dormitorios, cocina-comedor, baño y todos los servicios básicos (electricidad, agua, cloacas y gas). Además, la normativa vigente fija cupos prioritarios para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y ex combatientes de Malvinas, quienes deberán presentar la documentación que acredite su condición al momento de la inscripción. El plan se enmarca en una política provincial orientada a ampliar el acceso a la vivienda propia y a disminuir el déficit habitacional en distritos del interior bonaerense. La inversión en estas 120 nuevas unidades superó los $ 870 millones, con empleos y materiales mayoritariamente locales, lo que también dinamiza la economía regional. Para más información sobre cómo participar en los programas de vivienda y los requisitos generales, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires ofrece guías en su portal oficial