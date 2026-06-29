La provincia avanzó con una medida que busca hacer más accesible el transporte público para miles de pasajeros.

El Senado de Buenos Aires sancionó una ley que dispone la incorporación de pictogramas en los colectivos, una herramienta pensada para facilitar la comunicación y la orientación de personas con discapacidad.

La iniciativa pretende eliminar barreras en los viajes cotidianos y garantizar un servicio más inclusivo en todo el territorio provincial.

Así serán los nuevos colectivos inclusivos que comenzarán a verse en toda la Provincia

La nueva legislación establece que las empresas de transporte público deberán incorporar pictogramas en el interior de las unidades para identificar de forma visual distintos espacios, servicios e indicaciones relacionadas con el viaje.

Además, el Gobierno provincial tendrá la responsabilidad de distribuir la cartelería necesaria a los municipios para que también sea instalada en terminales, paradas y otros lugares vinculados al transporte de pasajeros.

Qué significan los pictogramas y por qué cambiarán la forma de viajar en colectivo

Los pictogramas son símbolos gráficos diseñados para transmitir información de manera rápida y sencilla , sin depender de textos escritos. Gracias a su fácil interpretación, permiten que personas con dificultades en la comunicación comprendan mejor las indicaciones durante un recorrido.

Estas imágenes forman parte de los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), utilizados para favorecer la interacción de personas con discapacidad, especialmente aquellas dentro del espectro autista o con trastornos del lenguaje.

Su implementación también beneficia a niños, adultos mayores, turistas y cualquier pasajero que necesite una señalización más clara para orientarse dentro del transporte público.

Colectivos inclusivos en Buenos Aires: cómo serán los nuevos micros con pictogramas y quiénes se beneficiarán. Fuente: El Cronista

Del proyecto a la realidad: el antecedente que impulsó esta transformación en el transporte público

La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Luciana Padulo y contó con el respaldo del Ministerio de Transporte. Entre los argumentos que respaldaron el proyecto se destaca la necesidad de cumplir con los principios de accesibilidad establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos.

Uno de los casos que sirvió como ejemplo fue el de la Línea 85, que en 2023 incorporó pictogramas en sus unidades a través del programa “Salidas Inclusivas”. La experiencia mostró resultados positivos al facilitar la orientación de los pasajeros y mejorar la comunicación durante los viajes.