En los últimos años, la figura de George Harrison, conocido como el “Beatle silencioso”, ha tomado relevancia y popularidad entre las nuevas generaciones. Su desconexión con la fama, búsqueda espiritual y perfil reservado lo han convertido en un favorito entre los fanáticos de la música.

Este vínculo con el espiritualismo, y particularmente con el movimiento Hare Krishna, una rama del hinduismo, es parte del origen de una de sus frases más icónicas: “Si no sabes adónde vas, cualquier camino te llevará allí” (And if you don’t know where you’re going / Any road will take you there).

El guitarrista y compositor escribió esta letra para la canción “Any Road”, publicada en el álbum póstumo Brainwashed, en 2002. Aunque el artista falleció en 2001, estaba trabajando en el álbum desde 1997 mientras luchaba contra el cáncer. Luego de su muerte, su hijo Dhani Harrison y su amigo Jeff Lynne completaron el álbum siguiendo sus instrucciones.

De izquierda a derecha: George Harrison, John Lennon, Ringo Starr y Paul McCartney. X - @thebeatles

¿Qué significa la frase de George Harrison sobre el destino?

Para Harrison, cuando las personas carecen de un propósito, profesional o personal, cualquier camino conducirá a ese mismo destino incierto.

En la actualidad, hablar de un propósito central parece más un concepto fantasioso que una realidad. Sin embargo, es la propia Asociación Americana de Psiquiatría la que enfatiza la importancia de tener un objetivo protagónico en la vida.

Según un estudio publicado por el organismo, la meta central puede funcionar como sentido de dirección y darle relevancia a las actividades cotidianas.

Pero esta meta no necesariamente tiene que ser algo tan grande como convertirse en un miembro de los Beatles. Este objetivo puede ser profesional, como construir una carrera, o algo más cotidiano, como cuidar a un hijo, apoyar a un amigo o realizar un viaje.

Las claves detrás de encontrar un propósito. Magnific

¿Quién fue George Harrison?

El guitarrista principal de los Beatles, George Harrison (1943-2001) nació en Liverpool, en una familia de clase obrera y ya en su juventud mostró gran interés por la música y aprendió a tocar la guitarra.

Durante sus años escolares conoció a Paul McCartney, quien, a su vez, le presentó a John Lennon. A los 15 años ingresó al grupo que luego sería conocido como The Beatles.

Las composiciones de Lennon y McCartney dominaron los primeros discos, pero Harrison comenzó a ganar reconocimiento como compositor, con temas como Something, Here Comes the Sun y While My Guitar Gently Weeps.

Tras la separación de los Beatles, en 1970, inició una exitosa carrera como solista. Su álbum All Things Must Pass fue un éxito y es considerado una obra maestra del rock. En 1997, fue diagnosticado con cáncer. A pesar de los tratamientos, falleció a los 58 años, en 2001.