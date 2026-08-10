El fuerte temporal de nieve y viento blanco continúa afectando a las provincias cordilleranas, provocando el cierre de varios pasos fronterizos y con más de 3000 camiones varados debido a la imposibilidad de circular. En paralelo, la interrupción en algunos corredores ya alcanza casi un mes.

Para este lunes, las condiciones meteorológicas se presentan poco alentadoras en la Alta Montaña. Los pronósticos oficiales anticipan temperaturas extremas de hasta -13°C, lo que impide garantizar mejoras inmediatas. Además, ya hay más de 1500 camiones varados a lo largo de Neuquén.

En tanto, el pronóstico del gobierno de Mendoza para el martes anticipa cielo nublado y precipitaciones débiles en la franja oeste, con mínimas de -3°C en Malargüe y máximas de apenas 12°C en el llano. Así, la reapertura de los pasos dependerá exclusivamente de la evolución del tiempo y la limpieza de las calzadas.

¿Cuál es la situación del Paso Cristo Redentor?

El Paso Internacional Cristo Redentor, que une Villa Las Cuevas con Los Andes, es uno de los puntos más críticos. Este corredor fundamental para el transporte de cargas permanece inhabilitado desde mediados de julio por inclemencias climáticas. De esta forma, son más de tres semanas consecutivas sin tránsito oficial en la zona .

Como consecuencia, se estima que hay alrededor de 2000 camiones acumulados en las playas de espera del sector mendocino. Asimismo, la Ruta Nacional 7 registra un corte total en el tramo correspondiente al Túnel Internacional.

Esto genera un efecto acumulativo: cada jornada sin actividad incorpora nuevas unidades al bloqueo, mientras los transportistas aguardan que las autoridades habiliten condiciones seguras para avanzar.

Por otro lado, el Paso San Francisco, que conecta Las Grutas con Copiapó, también se mantiene cerrado por decisión del Ministerio de Seguridad Nacional. En el sur de Mendoza, el Paso Pehuenche presenta un corte total sobre la Ruta Nacional 145. Las intensas nevadas y el viento blanco son las causas principales informadas por el gobierno local.

Emergencia en Neuquén: rutas intransitables y camiones varados

En Neuquén, el epicentro de las dificultades se sitúa en el Paso Pino Hachado, que conecta Las Lajas con Liucura. La Ruta Nacional 242 registra un corte total en el tramo de la Aduana por acumulación de hielo. Vialidad Nacional advirtió, además, sobre la presencia de viento blanco y animales sueltos. Carlos Cruz, director de Defensa Civil provincial, confirmó que el paso permanecerá cerrado durante todo el día.

¿Las consecuencias? La acumulación de vehículos de carga: según datos confirmados por Cruz a LM Neuquén, alcanzó 1581 camiones distribuidos en distintos puntos de la provincia. Las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul registran la mayor concentración con 460 unidades detenidas. Otras localidades afectadas incluyen Las Lajas, Zapala y la capital provincial, donde los transportistas aguardan por la apertura de los caminos.

El comercio internacional también sufre consecuencias directas de este bloqueo, ya que la Ruta Nacional 7 y el corredor del Cristo Redentor concentran una parte importante del transporte terrestre de cargas entre ambos países.

Representantes del sector empresario manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas derivadas de los cierres extendidos. Advirtieron que cada día de espera genera gastos adicionales significativos tanto para los vehículos como para sus operadores logísticos.

Ranking de temperaturas del SMN (actualizado a las 10)