En España, al momento del fallecimiento de una persona, sus cuentas bancarias no se cierran automáticamente ni quedan exentas de obligaciones. Por el contrario, estas forman parte de la herencia, junto con bienes, derechos y posibles deudas con Hacienda.

Una gestión inadecuada o tardía puede resultar en sanciones, comisiones acumuladas o incluso en la asunción involuntaria de cargas económicas.

El marco legal establece una serie de pasos precisos que los familiares o herederos deben seguir para proteger su patrimonio y cumplir con las obligaciones fiscales. Conocer estos procedimientos es fundamental para evitar errores que, en numerosas ocasiones, surgen por falta de conocimiento.

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Qué hacer tras el fallecimiento del titular de una cuenta bancaria

Una vez identificadas las cuentas, es esencial comunicar el fallecimiento al banco. Para este fin, la entidad suele requerir el certificado de defunción y el testamento o, en su defecto, una declaración de herederos. Hasta que se complete este procedimiento, la cuenta permanece bloqueada, impidiendo la realización de disposiciones de fondos.

El primer paso tras el deceso es verificar la existencia de cuentas bancarias activas a nombre del fallecido. Para ello, los herederos pueden dirigirse a la Administración Tributaria, dado que las entidades financieras tienen la obligación de informar sobre las cuentas de clientes que han fallecido.

Este trámite permite conocer si existen saldos disponibles, productos financieros asociados o deudas pendientes. Contar con esta información desde el inicio previene movimientos indebidos y facilita una adecuada planificación de la herencia.

Motivos para clausurar cuentas bancarias de personas fallecidas

El cierre de las cuentas tras la acreditación de la condición de heredero permite evitar costes innecesarios y organizar de manera adecuada la distribución de bienes conforme a la normativa vigente.

El mantenimiento de cuentas pertenecientes a una persona fallecida puede acarrear comisiones de mantenimiento, intereses o cargos automáticos que incrementan el saldo negativo con el tiempo. Estas sumas pueden llegar a formar parte de la herencia y repercutir directamente en los herederos.

Asimismo, si no se toman medidas, la cuenta puede quedar en estado de abandono. La normativa estipula que, si transcurren 20 años sin que nadie reclame los fondos, el dinero se transfiere al Estado español. La Agencia Tributaria dispone de procedimientos específicos para gestionar tales situaciones.

Evita heredar deudas fiscales: qué hacer tras un fallecimiento

La normativa presenta tres alternativas. La primera es la aceptación pura y simple, que conlleva asumir tanto los bienes como las deudas del fallecido. Esta opción implica un riesgo significativo si la situación patrimonial no se conoce con precisión.

La segunda opción es la aceptación a beneficio de inventario. En este caso, las deudas se satisfacen exclusivamente con los bienes heredados, sin comprometer el patrimonio personal del heredero. Esta es la opción más utilizada ante incertidumbres sobre posibles obligaciones con Hacienda o con terceros.

La tercera alternativa es renunciar a la herencia. Si las deudas superan considerablemente el valor de los bienes, esta decisión permite evitar cualquier responsabilidad económica derivada del fallecimiento.

Uno de los aspectos más delicados de una herencia es la posible existencia de deudas fiscales. En España, las deudas no se extinguen con la muerte del titular y pueden ser transmitidas a los herederos si estos aceptan la herencia sin precaución.

Elegir adecuadamente entre estas opciones es fundamental para no heredar deudas con Hacienda y evitar repercusiones económicas a largo plazo. Por ello, los especialistas recomiendan proceder con prudencia, recopilar toda la información financiera disponible y formalizar cada paso conforme a la normativa vigente.