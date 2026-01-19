Las ciruela pasas son una importante fuente de nutrientes que no todos toman en cuenta a la hora de planificar una dieta. Fuente: Archivo

Después de los 45 años, el cuerpo naturalmente se enfrentan con varios cambios hormonales y metabólicos, lo que se refleja en la reducción progresiva de la masa muscular y la densidad ósea.

En ese contexto, una alimentación saludable es fundamental, donde las frutas y verduras figuran entre las más recomendadas por los especialistas para prevenir estos procesos.

Su consumo aporta beneficios positivos para el funcionamiento del organismo debido a sus nutrientes clave, vitaminas, minerales y antioxidantes, sumado a su aporte para una adecuada ingesta de fibra.

En particular, hay una fruta que cumple un papel clave para preservar la masa muscular y ósea. Este alimento se destaca por su alto contenido en proteínas vegetales, antioxidantes y compuestos bioactivos, ayudando a contribuir a un bienestar general.

Ideal para después de los 45 años: cuál es la fruta que refuerza la masa muscular y favorece al sistema digestivo

Es el caso de la ciruela pasa, una fruta deshidratada que se presenta como una alternativa natural y efectiva para favorecer la estructura corporal y la fuerza. Su alta concentración de fibras solubles contribuyen a regular el apetito y a equilibrar el perfil metabólico .

Según datos citados por O Globo, estas fibras limitan la absorción rápida de glucosa, lo que beneficia el control glucémico, ideal en la etapa adulta.

Además, estos frutos secos son una fuente rica en fibra, vitamina K, cobre, potasio y magnesio. Todos estos micronutrientes son fundamentales para una buena densidad ósea y participan en procesos metabólicos vinculados a la fuerza física.

Los beneficios de las pasas de ciruela no se limitan a la preservación muscular y ósea. La presencia de sorbitol -un azúcar natural- en las ciruelas pasas contribuye también a su efecto laxante, lo que las convierte en una opción natural para adultos mayores de 45 años que buscan alivio de problemas digestivos.

Ciruelas pasas: cuáles son sus propiedades

Según un informe de ‘Healthline’, tanto las ciruelas frescas como las pasas contienen más de 15 vitaminas y minerales distintos, incluyendo vitamina C, vitamina K, magnesio y vitamina B6.

Su alta concentración de fibra es clave en este aspecto, ya que favorece el movimiento regular de los intestinos y ayuda a prevenir el estreñimiento y promoviendo una digestión saludable.

Valores nutricionales Por porción (100 g) Energía 240 kcal Proteínas 2,1g Grasas 0,3 g Carbohidratos 63,9 g Fibras 7,1 g Vitamina A 781 UI Vitamina K 59,6 mcg Vitamina B1 0,051 mg Vitamina B2 1,882 mg vitamina B6 0,205 mg Calcio 43 mg Hierro 0,93 mg Potasio 732, mg Fósforo 69 mg Colina 10,1 mg Magnesio 41, mg

Ciruelas pasas: cuáles son sus beneficios

Las ciruelas pasas pueden complementar diversas comidas y, al mismo tiempo, pueden aportar beneficios al cuerpo. Algunos de los más destacados son:

Tienen gran cantidad de fibra : la presencia de este compuesto puede favorecer la digestión y también prevenir el estreñimiento.

Aporta energía: al contener hidratos de carbono naturales brinda grana cantidad de energía, por lo que es útil consumirlas entre comidas.

Es un potente antioxidante: tanto la tanto la vitamina C y E ayudan a combatir los radicales libres, que propician el envejecimiento prematuro y reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

Fortalece los huesos : la : la vitamina K de las pasas pueden ayudar a la salud ósea, ya aportan fortaleza y también previene la osteoporosis.

Mejora la producción de colágeno: la presencia de la vitamina puede ayudar a incrementar la producción natural de : la presencia de la vitamina puede ayudar a incrementar la producción natural de colágeno y, por consecuencia, incrementa la elasticidad de la piel.

Ciruelas pasas: cómo incorporarlas en la dieta diaria

Este alimento natural tiene un sabor único y puede complementarse fácilmente con avena o cereales. También puede agregarse a carnes agridulces.

Muchas personas prefieren sumarlo a ensaladas saludables o postres con bajas calorías. Los especialistas recomiendan consumir alrededor de 50 gramos por día, esto equivale a cinco o seis unidades aproximadamente, para obtener resultados positivos y evitar excesos.