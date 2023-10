La estrella de Hollywood que insiste con ser presidente de Estados Unidos, aunque es extranjero y la ley no lo permite

En Argentina y en muchos países del mundo distintas figuras que no vienen de la política incursionan en ella. Desde actores o actrices, músicos y empresarios, son varios los ejemplos de figuras públicas que llegaron a tener cargos importantes.

En Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger, famoso actor de películas de acción, fue elegido dos veces gobernador del Estado de California, mandatos que cumplió entre 2003 y 2011.

La estrella de Hollywood aseguró ahora que tiene deseos de ser presidente de ese país. Sin embargo, eso no es posible debido a una razón muy importante.

Por qué Arnold Schwarzenegger no puede ser presidente de los Estados Unidos

A pesar de que le gustaría, Arnold Schwarzenegger no puede postularse a presidente de los Estados Unidos porque no nació allí, sino en Austria. Para aspirar al cargo más alto en ese país, el candidato debe ser ciudadano nacido allí.

"Siento que sería un gran presidente. Todo lo que he logrado se debe a Estados Unidos", expresó en una entrevista con BBC. "El país me brindó tantas oportunidades y el pueblo estadounidense fue muy comprensivo y simplemente me recibió con los brazos abiertos. No hubo nadie allí que me detuviera de mi éxito", agregó el actor de "Terminator".

Sin embargo, consideró: "Lo único que no puedo hacer es postularme para presidente, no me voy a quejar de eso. Sería un poco egoísta si salgo e intento cambiar la ley".



La opinión de Arnold Schwarzenegger sobre Joe Biden y Donald Trump

En la misma entrevista, el actor y exgobernador opinó sobre las elecciones 2024 de Estados Unidos, que podrían enfrentar nuevamente al actual presidente Joe Biden y a Donald Trump.

"Solo espero que Estados Unidos encuentre sangre realmente joven. Porque para mí, es un poco extraño que estemos teniendo una batalla entre personas de finales de los 70 y principios de los 80, en lugar de personas de 40 y 50 años o tal vez incluso más jóvenes, y que tengan la oportunidad de lograr este gran trabajo", consideró.