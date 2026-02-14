Brasil vuelve a demostrar su capacidad para ejecutar proyectos faraónicos con una infraestructura que parece sacada de una película de ciencia ficción. En el corazón del árido Nordeste, avanza la etapa final del “Cinturón de las Aguas” (Cinturão das Águas), un río artificial diseñado para llevar vida donde la naturaleza impuso sequía. Se trata de una de las intervenciones hídricas más grandes de América Latina y promete cambiar la economía de la zona para siempre. La obra se centra en el estado de Ceará, una región históricamente castigada por la falta de lluvias. El proyecto consiste en un canal principal de 145 kilómetros de extensión que serpentea entre montañas y valles. No es simplemente una zanja: es un complejo sistema de túneles, acueductos y sifones que desafía la geografía local para transportar el recurso vital a través de un terreno hostil y seco. El secreto detrás de este “milagro” de la ingeniería es su conexión con la famosa transposición del Río San Francisco. El canal capta el agua de este importante afluente y la distribuye estratégicamente. Lo más impresionante desde el punto de vista técnico es que gran parte del trayecto se diseñó para funcionar por gravedad, reduciendo la necesidad de costosos sistemas de bombeo eléctrico y haciendo la obra más sostenible a largo plazo. El impacto social es la verdadera columna vertebral del proyecto. Se estima que, una vez operativo al 100%, beneficiará directamente a más de un millón de personas que hoy dependen de camiones cisterna o reservas precarias. El objetivo primordial es garantizar el abastecimiento de agua potable para las ciudades de la región del Cariri, evitando el éxodo masivo de habitantes por falta de recursos básicos. Pero el “Cinturón de las Aguas” no solo busca apagar la sed; también pretende encender la economía. Al asegurar un flujo constante de agua, se espera reactivar la agricultura de riego y la industria local. Tierras que antes eran consideradas improductivas podrían transformarse en polos de desarrollo agroindustrial, generando miles de puestos de trabajo en una de las zonas más pobres del país. La construcción no ha estado exenta de desafíos monumentales. Los ingenieros tuvieron que perforar rocas durísimas y sortear desniveles pronunciados. La magnitud de la obra es tal que se la compara con proyectos históricos a nivel mundial, posicionando a Brasil a la vanguardia de la ingeniería hidráulica en un contexto donde el cambio climático exige soluciones drásticas. Además de su función inmediata, esta megaobra funciona como una “política de seguridad hídrica”. Ante los pronósticos de sequías cada vez más severas y prolongadas en el futuro, tener un río artificial controlado permite gestionar las reservas de manera inteligente, almacenando agua en la represa Castanhão para los momentos críticos. Mientras los países vecinos observan con atención, Brasil avanza en la concreción de este gigante de hormigón y agua. El “Cinturón de las Aguas” es la prueba de que, con inversión y audacia técnica, es posible reescribir el mapa hidrográfico de una nación para proteger a su población más vulnerable.