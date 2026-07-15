La Administración Nacional de Puertos (ANP) firmó este martes el contrato de concesión para la construcción del dique flotante en la terminal de Capurro, una obra que la entidad califica como clave para la reconstrucción y el mantenimiento de embarcaciones pesqueras y para la generación de empleo local.

El presidente de la ANP indicó que el llamado a licitación se inició en la gestión anterior y que el ganador fue el Consorcio Christophersen y Rimader. La obra tiene una duración estimada de 36 meses y una inversión proyectada de 20 millones de dólares.

Según explicó la autoridad, la reposición del dique permitirá atender las necesidades de reparación y varada de la flota pesquera —cerca de 500 embarcaciones nacionales e internacionales que operan anualmente— evitando que los barcos deban trasladarse al exterior para realizar trabajos de mantenimiento.

“Era habitual usar Montevideo. Desde que se hundió el dique de Chaco había que buscar alternativas; las más cercanas en Argentina están muy demandadas, y sino tienen que ir hasta la costa africana”, señaló. Para la ANP, recuperar este servicio no solo beneficiará a las embarcaciones locales, sino que también generará mano de obra y empleo en Uruguay.

La iniciativa promete reactivar actividades vinculadas a la industria naval—tales como reparaciones, provisión de insumos y servicios portuarios—y reducir costos y tiempos logísticos para los armadores.

El consorcio adjudicatario será responsable del diseño, construcción y puesta en operación del dique flotante según los términos del contrato de concesión. En los próximos meses se esperan detalles sobre el cronograma de trabajo, la programación de contrataciones y las exigencias ambientales y de seguridad que regirán en la obra.