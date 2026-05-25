Construirán un puente que terminará para siempre con el tráfico en una zona clave de la Ciudad: es la obra más esperada por los vecinos Fuente: AUSA

La Ciudad de Buenos Aires avanza con una de las obras viales más importantes de los últimos años sobre la Autopista Dellepiane con la construcción del nuevo puente Río Negro.

El cruce es tanto para automovilistas como peatones y tiene como objetivo mejorar la circulación, reducir los desvíos y terminar con los problemas de tránsito en una de las arterias más transitadas de la Ciudad.

Cómo es el nuevo puente que cambiará la circulación en la Autopista Dellepiane

El nuevo puente Río Negro ya fue habilitado y reemplaza a la antigua estructura que obligaba a desviar el tránsito por calles internas del barrio.

La nueva conexión cuenta con doble sentido de circulación y está preparada para soportar vehículos pesados, algo que el puente anterior no podía contemplaba.

Construirán un puente que terminará para siempre con el tráfico en una zona clave de la Ciudad: es la obra más esperada por los vecinos Fuente: Archivo

Además, la nueva altura de la estructura evita los frecuentes impactos de camiones que se registraban en el viejo puente y generaban complicaciones en la circulación.

La obra también mejora el cruce peatonal y permite avanzar con la continuidad de las colectoras de la autopista, uno de los principales objetivos del proyecto integral sobre Dellepiane.

Los beneficios clave del nuevo puente

Con esta intervención, la Ciudad busca agilizar uno de los accesos más transitados de Buenos Aires. Actualmente, las colectoras de la Dellepiane se interrumpen antes de llegar a la Avenida General Paz, generando demoras y desvíos constantes.

Según estimaciones oficiales, el proyecto beneficiará a:

Más de 200 mil vehículos que circulan diariamente por la autopista.

Cerca de 63 mil vecinos de la zona.

Más de 15 mil usuarios de transporte público.

Además, se incorporarán nuevos ingresos y egresos, mejoras en seguridad vial y un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista.

Cómo será la transformación completa de la Dellepiane y el nuevo parque lineal

El nuevo puente forma parte del denominado “Masterplan Dellepiane”, un proyecto que apunta a convertir la autopista en la primera “Autopista Parque” de la Ciudad.

Entre las obras previstas aparecen:

Nuevos tramos de colectoras.

Pasarelas peatonales elevadas.

Bicisendas y senderos.

Nuevos espacios verdes.

Pista de atletismo y postas aeróbicas.

Mejoras hidráulicas para evitar inundaciones.

También se construirá un corredor exclusivo para transporte público que conectará con el Metrobus de la AU 25 de Mayo, con carriles centrales separados del tránsito general.

Como parte final del proyecto, se desarrollará un parque lineal de 4 kilómetros que buscará mejorar la conectividad y sumar nuevos espacios recreativos en la zona sur de la Ciudad.