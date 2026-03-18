Con el paso del tiempo, muchas personas comienzan a buscar actividades físicas que sean efectivas pero también amigables con el cuerpo. Caminar o usar bicicleta fija suelen ser las recomendaciones más habituales para los adultos mayores, aunque especialistas advierten que existe otra práctica igual de sencilla que puede aportar beneficios incluso mayores para el sistema cardiovascular. Se trata de una actividad cotidiana que puede realizarse casi en cualquier lugar y momento del día, sin necesidad de equipamiento ni entrenamiento previo. Subir escaleras es un movimiento que muchas veces se evita por comodidad, especialmente por el uso de ascensores o escaleras mecánicas. Sin embargo, diversos especialistas señalan que este hábito puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la salud y promover la longevidad. El ascenso vertical exige un esfuerzo mayor al organismo, lo que obliga al corazón a trabajar con más intensidad durante breves períodos. Ese estímulo funciona como un entrenamiento cardiovascular eficiente, capaz de mejorar la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que una caminata tradicional. Además de fortalecer el corazón, esta actividad también favorece la circulación sanguínea. Al subir escalones, los músculos de las piernas, especialmente pantorrillas y muslos, se contraen de manera repetida y actúan como una especie de “bomba natural”. Ese mecanismo facilita el retorno de la sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Para muchas personas mayores, este proceso resulta clave para prevenir molestias frecuentes como la hinchazón de piernas, la retención de líquidos o incluso la aparición de várices. Distintas investigaciones respaldan estos beneficios. Un estudio reciente que analizó información de miles de participantes encontró que subir más de cinco tramos de escaleras por día podría reducir hasta en un 20% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El motivo es que la actividad combina dos tipos de trabajo físico en un mismo movimiento: por un lado, el esfuerzo aeróbico que fortalece el corazón; por otro, el estímulo muscular que ayuda a mejorar la fuerza. Cada escalón implica la activación de grupos musculares clave como cuádriceps, glúteos e isquiotibiales, fundamentales para la estabilidad y el equilibrio. Fortalecer el tren inferior también contribuye a proteger las articulaciones y disminuir el riesgo de caídas. Los especialistas aclaran que no se trata de hacerlo a máxima velocidad ni de competir con el tiempo. Lo ideal es mantener un ritmo moderado y constante, priorizando la seguridad. En el caso de adultos mayores o personas con molestias articulares, especialmente en las rodillas, se recomienda utilizar siempre el pasamanos como apoyo. Quienes viven en casas de una sola planta o no tienen escaleras cerca pueden replicar el movimiento con plataformas de ejercicio tipo step. También es posible aprovechar escalinatas de plazas, edificios o espacios públicos. En pequeñas dosis a lo largo del día, subir escaleras puede transformarse en un verdadero “superejercicio”: simple, gratuito y con beneficios concretos para el corazón y los músculos.