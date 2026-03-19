Esta madrugada se concretó formalmente la desvinculación de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A través de una publicación en el Boletín Oficial, el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, asentó los detalles de la renuncia del Gobierno al organismo internacional. Según consta en la publicación, la fecha de denuncia del tratado multilateral fue el 17 de marzo de 2025, mientras que la relación con la OMS quedó disuelta formalmente este martes, cumplido el plazo reglamentario de un año. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que la Argentina había adherido al organismo el 22 de julio de 1946 en Nueva York, aunque el tratado no entró en vigencia para el país hasta el 22 de octubre de 1948, cuando se aprobó la Ley N° 13.211. La decisión había sido anunciada el 5 de febrero de 2025 por Javier Milei, quien instruyó al entonces canciller Gerardo Werthein para tramitar la salida. El motivo central radicó en las profundas diferencias del Gobierno con las políticas sanitarias impulsadas por la OMS durante la pandemia de COVID-19. En un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo acusó al organismo de haber promovido “cuarentenas eternas sin sustento científico”. Asimismo, señaló que la OMS “falló en su mayor prueba de fuego” al gestionar la crisis sanitaria global, y cuestionó su “inflexibilidad para cambiar su enfoque” y su resistencia a reconocer errores. “La evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia”, sostuvieron desde el Gobierno. Agregaron, además, que el organismo “continúa asumiendo competencias que no le corresponden”, afectando la soberanía de los Estados miembros. Al cumplirse el año de la ratificación de la salida, el ministro de Salud, Mario Lugones, defendió la medida y remarcó que la prioridad es “la salud de los argentinos y la capacidad del país” de definir sus propias políticas sanitarias sin injerencias externas. Lugones aseguró que “la Argentina no recibe financiamiento de la OMS y esta medida no afecta la calidad del sistema sanitario”. Destacó, además, que la nueva vía adoptada permite administrar los recursos con criterios propios, acordes a la realidad del país. En paralelo a la salida de la OMS, el Gobierno reforzó los vínculos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En la última reunión entre el director de la OPS, Jarbas Barbosa, Lugones y representantes de más de cuarenta laboratorios, se pactaron nuevos acuerdos de compra conjunta que amplían la tradicional cartera de vacunas a medicamentos oncológicos y tratamientos para enfermedades crónicas. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció, en ese marco, que las autorizaciones regulatorias serán automáticamente válidas para compras conjuntas dentro de la región, simplificando los trámites para el bloque latinoamericano. Según Barbosa, los acuerdos alcanzados posicionan a la Argentina como un exportador clave de insumos sanitarios en América Latina. Estimó que, sumando la producción de la vacuna PCV 20 y la de influenza, el país exportará más de u$s 250 millones por año, generando empleos de calidad y divisas para el desarrollo productivo nacional. Con esta reconfiguración de alianzas, Argentina apunta a consolidarse como proveedor regional de insumos sanitarios, fortaleciendo al mismo tiempo su entramado científico y tecnológico. El ministro Lugones cerró con una definición política clara: “Las decisiones en la Argentina las tomamos los argentinos”.