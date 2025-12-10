Con la llegada de diciembre, se cumple una tradición de fin de año: los empleados reciben sus cajas navideñas para celebrar junto a sus familias en las fiestas. Sin embargo, suele surgir la duda de si las compañías están realmente obligadas a entregarla o pueden omitirla.

¿La caja navideña es obligatoria en Argentina?

A pesar de que muchas firmas mantienen esta costumbre, l a legislación argentina no establece ninguna obligación para que los empleadores repartan una caja navideña o cualquier presente similar.

Según detalla el Gobierno nacional en sus canales oficiales, la entrega no forma parte de las prestaciones laborales exigidas, por lo que queda a criterio de cada empresa decidir si la otorga, qué incluye y a quiénes está destinada.

En la práctica, se trata de un beneficio voluntario que las compañías utilizan como gesto de reconocimiento por el desempeño anual, dentro de sus políticas internas de bienestar o como parte de programas de incentivos.

Tendencias 2025: cómo están cambiando las cajas navideñas

Las empresas argentinas muestran nuevas dinámicas alrededor de este beneficio:

Personalización: algunas organizaciones comenzaron a ofrecer opciones personalizadas (productos gourmet, saludables o cajas temáticas).

Tarjetas o vouchers: en vez de un paquete físico, crece el modelo de gift cards o bonos de fin de año, más fáciles de distribuir y con mayor flexibilidad para el empleado.

Beneficios híbridos: en compañías con modalidad remota, algunas cajas se envían por correo o se reemplazan por créditos en supermercados.

Presupuestos ajustados: en un contexto inflacionario, muchas firmas rediseñaron el contenido o adoptaron alternativas más económicas para sostener el gesto.

Qué sucede a nivel internacional

En otros países, la caja navideña tiene un peso legal diferente. En España, la Justicia estableció que si una empresa entrega la “cesta de Navidad” de manera sostenida durante varios años, ese beneficio puede convertirse en un derecho adquirido para los trabajadores.

Esto implica que: