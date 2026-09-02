En una época dominada por la información inmediata y las respuestas rápidas, las ideas del filósofo japonés Kitaro Nishida continúan despertando interés entre quienes buscan comprender el sentido más profundo del conocimiento y la experiencia humana.

Una de sus reflexiones más difundidas sostiene que “la verdad no se encuentra en los objetos, sino en el acto mismo de buscarla”, una frase que resume gran parte de su pensamiento y que sigue siendo objeto de análisis en universidades y círculos filosóficos de todo el mundo.

Qué significa la frase de Kitaro Nishida

A primera vista, la afirmación puede parecer contradictoria. Sin embargo, Nishida plantea que la verdad no es algo fijo que simplemente espera ser descubierto, sino una realidad que se construye a través de la experiencia , la reflexión y el proceso de conocimiento.

Filósofo japonés. YouTube

Para el filósofo, observar un objeto o un hecho no es suficiente para alcanzar una comprensión plena. Lo verdaderamente importante es el camino que recorre la persona al intentar entenderlo, cuestionarlo e interpretarlo .

Desde esta perspectiva, la búsqueda del conocimiento tiene un valor propio, incluso cuando no conduce a respuestas definitivas.

El pensador japonés que unió Oriente y Occidente

Nacido en 1870, Kitaro Nishida es considerado uno de los intelectuales más influyentes de Japón y el fundador de la llamada Escuela de Kioto.

Sus obras buscaron establecer un diálogo entre la filosofía occidental y las tradiciones orientales, especialmente el budismo zen. Esta combinación dio lugar a una mirada original sobre la conciencia, la realidad y la experiencia humana .

Su concepto de “experiencia pura” sostiene que existe un momento previo a las interpretaciones, en el que las personas perciben la realidad de manera directa y sin divisiones entre sujeto y objeto .

Por qué su pensamiento sigue vigente

Más de un siglo después, las ideas de Nishida mantienen relevancia porque invitan a cuestionar certezas y a valorar el aprendizaje continuo.

En un contexto marcado por la sobreabundancia de información, su mensaje propone que el verdadero conocimiento no depende únicamente de acumular datos, sino de desarrollar una actitud abierta, crítica y reflexiva frente al mundo .

Para Nishida, la verdad no es un destino final, sino un camino que se construye cada vez que una persona decide hacerse preguntas.