Juicio por el crimen de Lucio Dupuy, EN VIVO: se conoce la sentencia de Magdalena Espósito y Abigail Páez

La abuela paterna del pequeño de 5 años asesinado en La Pampa, recordó la última vez que vio a su nieto con vida y lamentó no haber visto una señal de lo que estaba sucediendo.

"En el mes de julio viajé de General Pico a Santa Rosa por un turno en el médico y mi hija me llevó hasta la casa donde vivía Lucio. Después de mandarle muchos mensajes para que me dejara verlo, la progenitora nos dijo que fuéramos a la casa", contó a la agencia de noticias Télam.



"Cuando fuimos, la progenitora no estaba, estaba la otra asesina, la que nos dejó entrar. No pudimos llevarlo a ningún lado, porque nos dijo que estaba congestionado y no podía salir. Fueron quince o veinte minutos en la casa, mientas Páez daba vueltas y preparaba el almuerzo", relató Gómez.

"En ese rato, Lucio estuvo feliz, nos mostraba los regalos que le habían hecho para el cumpleaños que había sido el 5 de julio. Jugamos con sus juguetes, parecía un niño feliz. ¿Cómo no nos dijo nada?, ¿cómo no nos dio una pista?", se lamentó la mujer.