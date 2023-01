Autopsia de Lucio Dupuy: el desgarrador informe que confirma cómo murió el chiquito de cinco años

Este 2 de febrero, se conocerá el veredicto final del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado a golpes por su mamá, Magdalena Esposito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, el 26 de noviembre de 2021. En este marco, dieron a conocer detalles desgarradores de la autopsia que confirma cómo murió y cuáles fueron los maltratos que recibió por parte de las dos acusadas.

Sin lugar a dudas, se trata de uno de los casos que más conmocionó al país en el último tiempo por su crueldad. Según el informe del forense, ambas acusadas de homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante "agredieron físicamente, en forma conjunta" a Lucio, entre las 17.30 y las 19.40 de ese trágico, ocasionándole la muerte.

A lo largo de las 18 audiencias, familiares de la víctima, peritos médicos y testigos presentaron las pruebas para determinar el grado de culpabilidad de las imputadas. Entre ellas, se encuentran: chats donde confesaban el maltrato físico hacia su hijo; el historial médico de Lucio; y, principalmente, el intenso y crudo informe de la autopsia. ¿Qué reveló?

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, las dos acusadas por el homicidio de Lucio Abel Dupuy.

¿Qué le pasó a Lucio Abel Dupuy, según la autopsia?

Durante el juicio, declaró el médico forense que le realizó la autopsia al chico oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Juan Carlos Touluse leyó frente a los jueces los detalles del informe, aunque en ese momento no estuvo presente la madre acusada del homicidio, Magdalena Espósito Valenti, quien pidió retirarse de la sala.

Los puntos claves de la autopsia:

La víctima sufrió un politraumatismo por golpes que le provocó la muerte. Además, presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo", entre ellas, "golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo".

que le provocó la muerte. Además, presentaba "lesiones en varias partes del cuerpo", entre ellas, "golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillo". El médico confirmó que Lucio fue víctima de "abusos sexuales de reciente y vieja data".

"Presentaba un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 u 8 días", especificó Touluse. Además, tenía la cadera quebrada.

Según informó su abuelo, Ramón Dupuy, las acusadas le "mutilaron sus genitales antes de morir".

La historia clínica de Lucio Dupuy



Por otra parte, también se inspeccionó la historia clínica de Lucio Dupuy que revela que, en un lapso de tres meses, el chico fue cinco veces a centros médicos con fuertes lesiones. No obstante, en ninguno de los casos, los profesionales de la salud alertaron a la policía por las claras situaciones de maltrato infantil:

El 15 de diciembre del 2020 fue asistido por "traumatismos de miembro superior" en el Hospital Evita.

fue asistido por "traumatismos de miembro superior" en el Hospital Evita. El 18 de diciembre , le diagnosticaron "fractura a nivel de la muñeca y de la mano" en el Hospital Molas.

, le diagnosticaron "fractura a nivel de la muñeca y de la mano" en el Hospital Molas. El 22 de enero de 2021 le constataron "traumatismo de miembro superior" en la posta del barrio Río Atuel.

le constataron "traumatismo de miembro superior" en la posta del barrio Río Atuel. El 1 de febrero , llegó con un "traumatismo en el cuerpo", nuevamente al Hospital Evita.

, llegó con un "traumatismo en el cuerpo", nuevamente al Hospital Evita. El 23 de marzo, en el mismo centro médico, le diagnosticaron "mallet finger", una deformidad en el dedo que se genera una fractura ósea.

¿Cómo sigue el juicio de Lucio Dupuy hoy?

Finalizados los alegatos de las partes, el 2 de febrero los jueces Alejandra Ongaro, Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora informarán su veredicto. No obstante, no fijarán una pena, ya que para ello se realizará una nueva audiencia que debe ser en un plazo no mayor a los 15 días del fallo.