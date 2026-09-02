Lograr un guiso de lentejas sabroso, espeso y profundo no requiere necesariamente recurrir a embutidos ni a largas horas de preparación con ingredientes pesados. El célebre chef español José Andrés compartió una de sus tónicas fundamentales para potenciar este clásico plato vegetal: la cebolla caramelizada.

A diferencia de las elaboraciones tradicionales, donde los vegetales se rehogan juntos desde el inicio, la propuesta del cocinero consiste en dorar la cebolla por separado con paciencia hasta que alcance un punto suave de caramelización (aproximadamente 4 minutos de cocción a fuego controlado). Este contraste dulce e intenso transforma el perfil de sabor de la preparación.

Los 3 trucos clave del chef

Sofreír y caramelizar por separado: dorar unos 200 gramos de cebolla picada fina antes de sumarla al caldo de cocción aporta matices ahumados y dulces que enriquecen el plato. Pimentón ahumado bien integrado: se incorpora junto con la cebolla dorada justo antes de pasarlos a la olla principal. Es fundamental integrarlo rápido para evitar que se queme y vuelva amarga la preparación. Espesar de forma natural (sin harinas): en lugar de recurrir a espesantes artificiales, José Andrés cocina parte de las verduras (zanahorias, apio, puerro, tomate y ajo) junto a las lentejas y luego las procesa con un poco de caldo antes de reincorporarlas a la olla. Esto le otorga al guiso una textura cremosa y consistente.

Ingredientes principales

450 g de lentejas

200 g de cebolla blanca (para caramelizar)

1 cebolla roja

1 tomate grande

1 puerro

3 tallos de apio

5 zanahorias

4 papas pequeñas

1 cabeza pequeña de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Pimentón ahumado, sal y un toque final opcional de vinagre de Jerez.

Paso a paso