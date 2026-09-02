Lograr un guiso de lentejas sabroso, espeso y profundo no requiere necesariamente recurrir a embutidos ni a largas horas de preparación con ingredientes pesados. El célebre chef español José Andrés compartió una de sus tónicas fundamentales para potenciar este clásico plato vegetal: la cebolla caramelizada.
A diferencia de las elaboraciones tradicionales, donde los vegetales se rehogan juntos desde el inicio, la propuesta del cocinero consiste en dorar la cebolla por separado con paciencia hasta que alcance un punto suave de caramelización (aproximadamente 4 minutos de cocción a fuego controlado). Este contraste dulce e intenso transforma el perfil de sabor de la preparación.
Los 3 trucos clave del chef
- Sofreír y caramelizar por separado: dorar unos 200 gramos de cebolla picada fina antes de sumarla al caldo de cocción aporta matices ahumados y dulces que enriquecen el plato.
- Pimentón ahumado bien integrado: se incorpora junto con la cebolla dorada justo antes de pasarlos a la olla principal. Es fundamental integrarlo rápido para evitar que se queme y vuelva amarga la preparación.
- Espesar de forma natural (sin harinas): en lugar de recurrir a espesantes artificiales, José Andrés cocina parte de las verduras (zanahorias, apio, puerro, tomate y ajo) junto a las lentejas y luego las procesa con un poco de caldo antes de reincorporarlas a la olla. Esto le otorga al guiso una textura cremosa y consistente.
Ingredientes principales
- 450 g de lentejas
- 200 g de cebolla blanca (para caramelizar)
- 1 cebolla roja
- 1 tomate grande
- 1 puerro
- 3 tallos de apio
- 5 zanahorias
- 4 papas pequeñas
- 1 cabeza pequeña de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Pimentón ahumado, sal y un toque final opcional de vinagre de Jerez.
Paso a paso
- Cocción base: enjuagar las lentejas y colocarlas a cocinar en abundante agua o caldo junto con el tomate, la cebolla roja, el puerro, el apio y la cabeza de ajo.
- El salteado aromático: en una sartén independiente con aceite de oliva, dorar lentamente la cebolla picada hasta que caramelice. Una vez en su punto, retirar del fuego, añadir el pimentón ahumado mezclando rápido e incorporar todo al recipiente principal.
- Textura e integración: extraer parte de los vegetales cocidos, triturarlos con un mixer o licuadora junto a un cucharón de líquido de cocción y devolver el puré resultante a la olla.
- Toque final: sumar las papas y las zanahorias cortadas en cubos, manteniendo la cocción a fuego lento hasta que queden tiernas. Al momento de servir, unas gotas de vinagre de Jerez sirven para realzar los sabores con un toque de acidez.