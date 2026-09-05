Ingresa una tormenta con granizo a Buenos Aires el sábado: vuelven las lluvias con una ola de frío polar y ráfagas de viento.

El tiempo cambiará de forma drástica en Buenos Aires durante el sábado 5 de septiembre por el ingreso de un fenómeno meteorológico que combinará lluvias, ráfagas de viento y una ola de frío polar que hará descender la temperatura hasta los 1°.

El descenso térmico se hará notar por el contraste con los últimos días de días soleados. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones extremas por la llegada del granizo a diversas localidades.

Regresan las lluvias a Buenos Aires: la alerta climática del SMN para el sábado

La alerta climática rige para la mañana del sábado 5 de septiembre por el regreso de las lluvias a diversas localidades. Con el paso de las horas el temporal se intensificará con ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora que se sumarán a la bomba polar de hasta 1°.

Bahía Blanca, Sierra de a Ventana, Monte Hermoso y Necochea: granizo, lluvias, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Tres Arroyos: lluvias intermitentes con vientos inestables.

San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Pinamar y Villa Gessell: precipitaciones a lo largo de toda la jornada, cielo nublado y vientos.

Ingresa una tormenta con granizo a Buenos Aires el sábado: vuelven las lluvias con una ola de frío polar y ráfagas de viento.

Hacia el fin de la jornada, las lluvias se alejarán de la provincia de Buenos Aires para dar paso a una noche nublada y fresca.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del SMN para Buenos Aires anticipa un sábado con mínimas de 7° y máximas de 14° con cielo despejado. Las condiciones serán ideales para salir a respirar aire fresco, pasear y realizar actividades al aire libre.

El domingo mantendrá el cielo despejado, pero con una baja en la sensación térmica hasta los 2°. Para el inicio de la próxima semana se espera la llegada del calor con máximas de 19° y sin nubes.