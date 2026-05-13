El Hot Sale 2026 es uno de los momentos más intensos para las compras online en Argentina. En la segunda semana de mayo, la atención de millones de usuarios busca encontrar ofertas, comparar precios y hacer de esas compras que se venían postergando. Con los datos de Google Trends, notamos que en esta edición los consumidores (o los buscadores de precios) investigan específicamente productos, marcas y las fechas de alcance del evento antes de concretar una compra. ¿Pero qué googlearon realmente? Esta herramienta gratuita permite visualizar el volumen y la tendencia de las consultas de los internautas en tiempo real, una especie de “ventana” que está abierta para cualquiera que quiera conocer cuáles son los temas del día, del mes o, incluso, los últimos 5 años. Al ingresar un término, la plataforma nos muestra la intensidad del interés de los internautas en una escala del 0 al 100, revelando cuándo un tema es apenas un murmullo y cuándo se convierte en una tendencia absoluta. Uno de los puntos más interesantes de la plataforma es ver cómo evoluciona el interés en el tiempo. Al observar el gráfico de interés a lo largo de los últimos 7 días, el funcionamiento de la herramienta queda claro: Durante la primera semana de mayo, la línea de búsquedas sobre Hot Sale se mantuvo plana. Sin embargo, al acercarse el lunes 11, día del inicio del evento, la curva experimenta un salto vertical hasta alcanzar el valor de 100. En Google Trends, el 100 representa el punto máximo de popularidad de ese término en el período elegido. Ese pico es el registro exacto del momento en que el país se volcó masivamente a buscar ofertas. Al analizar la última semana, la plataforma nos permite ver con mejor detalle el comportamiento del futuro comprador en dos grandes grupos. Como podemos ver en las imágenes, el interés se concentró en el hogar y el equipamiento. Lo más buscado aparece bajo la etiqueta Breakout, un término que usa la herramienta para indicar que una búsqueda creció más de un 5.000% de golpe. Marcas como Arredo, o tiendas como Casa del Audio lideran el interés repentino. Frávega encuentra su lugar en el top 5 con un aumento del 350% en las búsquedas sobre la marca o su tienda online. Montagne (+1.100%) y Solo Deportes (+600%) muestran que la preparación para el invierno y el calzado son prioridades. Este es un buen ejemplo práctico de cómo funciona Google Trends para conocer las dudas del comprador. Las frases más buscadas en Google revelan que el usuario promedio está más preocupado por la logística de las compras que por el producto mismo: “¿Cuánto dura el hot sale 2026?” y “¿Hasta cuándo es?” son las consultas estrella en lo que va del evento. Si vamos a calcular costos o beneficios, queremos saber si tenemos más tiempo para seguir comparando precios o tomando una decisión. Frases como “hot sale sillones” o “hot sale libros” nos muestran qué objetos específicos ya estaban en la lista de deseos antes de que se lanzara la primera oferta. Google Trends también nos permite ver que el interés no es igual en todas partes. En el mapa de Argentina, vemos que la intensidad de búsqueda (proporcional a la población de cada lugar) tiene a Tucumán en el primer puesto, seguida por Mendoza, CABA y Córdoba.