La disputa entre el dulce de batata y el de membrillo es, quizás, el debate gastronómico más antiguo de la Argentina. Presente en pastelitos, postres vigilantes y facturas, esta elección nunca pasa desapercibida en las mesas argentinas. Sin embargo, lo que durante décadas fue una cuestión de gusto personal, hoy tiene un registro digital exacto. ¿Qué googleamos más: batata o membrillo? El gráfico de los últimos 5 años mostró una competencia equilibrada. Las líneas de interés relativo para el dulce de batata (azul) y el dulce de membrillo (rojo) se cruzaron repetidamente, pero lo más relevante fueron los picos de interés que se repitieron cada año. Con el gráfico a la vista, notamos que en cada mayo y julio, coincidiendo con nuestras fechas patrias, las búsquedas de ambos términos alcanzaron sus valores máximos. Durante estos períodos, el dulce de membrillo logró picos de volumen superiores a los de la batata, algo que se replica en los períodos siguientes ratificando cuál es el dulce más googleado. Veamos qué pasa cuando achicamos la muestra temporal y analizamos períodos de tiempo más cortos y recientes. Al analizar el recorte de los últimos 12 meses, el dulce de membrillo registró picos de interés más altos, mientras que la curva del dulce de batata presentó una mayor estabilidad y menor volatilidad en el volumen de consultas diarias. Dentro de Google Trends, el dato más revelador es el “Breakout” (o aumento puntual): esta etiqueta se aplica a términos que tuvieron un crecimiento superior al 5000% en el período elegido. Se trata de consultas que pasaron de ser casi inexistentes a convertirse en una tendencia absoluta, lo que marca un interés masivo y repentino. Las consultas se volcaron hacia la preparación de este clásico en casa. Google Trends revela que las búsquedas “receta para hacer dulce de membrillo”, “como hacer dulce de membrillo casero fácil”, “como hacer dulce de membrillo en panes” y “dulce de membrillo receta de la abuela” alcanzaron el nivel de Breakout. También aparecieron términos relacionados como “mermelada de membrillo”, “guayaba” y menciones a “cocineros argentinos”. El interés se dividió entre la receta para hacerlo en casa y aspectos técnicos sobre su elaboración. Las consultas por “receta dulce de batata casero” y su variante “receta de dulce de batata casero” también alcanzaron el estado de Breakout, reflejando cómo los internautas buscaron activamente el paso a paso para hacer este clásico. En ese contexto, el uso de “agar agar”, el espesante natural necesario para la consistencia del dulce, se impuso también en las búsquedas. Por último, la consulta práctica sobre si “se puede freezar el dulce de batata” alcanzó el estado de Breakout, confirmando que la durabilidad es un factor clave para el consumidor. Google Trends es una herramienta gratuita que permite medir el interés relativo de los usuarios sobre un tema, producto o evento a través de las consultas realizadas en el buscador. A diferencia de un contador de volumen absoluto, la plataforma normaliza los datos en una escala de 0 a 100, donde el valor máximo representa el punto de mayor popularidad de un término en un tiempo y lugar determinados. Para identificar tendencias emergentes, utiliza la etiqueta “Breakout” (Aumento puntual), que señala consultas con un crecimiento explosivo superior al 5000% en comparación con el período anterior. Este indicador es fundamental para detectar fenómenos que pasaron de ser prácticamente inexistentes a convertirse en una tendencia.