Así está el fotógrafo argentino que fue brutalmente atacado por los guardaespaldas de Cara Delevigne y Margot Robbie

Los fanáticos argentinos quedaron boquiabiertos cuando se difundieron imágenes de la modelo Cara Delevigne junto a la actriz Margot Robbie paseando por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, lo que era una sorpresa agradable, rápidamente se convirtió en una pesadilla tras el ataque que sufrió un fotógrafo argentino.

El fotógrafo Pedro "Peter" Alberto Orquera había sido contratado por una revista para lograr la imagen de las actrices en el país. De este modo, en la madrugada del domingo, el hombre se dirigió al exclusivo restaurante de La Boca Patagonia Sur, donde las celebridades se encontraban cenando.

El restaurante italiano con las pastas caseras más ricas de CABA: se destaca por el mejor pesto y la burrata más esponjosa



Atentado contra Cristina Kirchner: EE.UU. ofrece colaborar con la investigación judicial







Cara Delevigne y Margot Robbie en Argentina: ¿qué pasó?

Orquera vio juntas a Robbie y Delevingne cuando salieron del restaurante e intentaban subir a un vehículo que tenía las puertas cerradas. Fue entonces que el reportero gráfico vio la oportunidad para sacarles unas fotos.

La situación escaló cuando los guardaespaldas comenzaron a insultar al fotógrafo. Ante eso, Orquera salió corriendo para subir al taxi que lo estaba esperando.

Estos negocios siguen en alza y prometen cerrar el año con un crecimiento de dos dígitos

Netflix: ¿de qué trata "Blonde", la nueva película Marilyn Monroe, con Ana de Armas?



Sin embargo, antes de que llegara al auto, uno de los guardaespaldas se abalanzó sobre él. "Caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover. Perdí la conciencia", confesó Orquera.

Entre el taxista que lo esperaba y otras dos personas, pidieron apoyo policial y una ambulancia para asistir al paparazzi.

Cómo está el fotógrafo

Como consecuencia del evento, el reportero gráfico sufrió una fractura expuesta en su codo y una hemorragia. Es por esto que en las próximas horas deberá ser intervenido quirúrgicamente y luego permanecer internado al menos una semana.

"Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire", relató Orquera. "Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo. Sufrí una violencia inusitada", agregó.

Deadpool 3 confirmada: con Hugh Jackman como Wolverine, Ryan Reynolds llega a Marvel, ¿cuándo se estrena?



IFE 5 de ANSES: los 6 requisitos que deben tener los beneficiarios para cobrar el bono de $ 50.000







Seguridad de Cara Delevigne y Margot Robbie: detenidos

Orquera denunció penalmente a los guardaespaldas británicos de las estrellas de Hollywood. Los implicados, identificados como Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, fueron detenidos y acusados por "lesiones graves".

"Cuando llegaron los patrulleros, ahí mismo les marqué a uno de los dos. Lo identifiqué enseguida, el otro estaba en el auto. No pude ver para atrás como para saber cuál me golpeó, pero los dos me corrieron. Así los detuvieron", explicó el fotógrafo.

La auxiliar fiscal Catalina Neme, a cargo de la causa, dispuso que se le practiquen estudios a los sospechosos sobre su "estado de conciencia y posibles toxicidades" y que se comunique sobre su arresto al consulado y a Migraciones.