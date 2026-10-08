La Argentina sumó una nueva planta a su creciente industria del litio: la empresa surcoreana POSCO inauguró la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en la zona de la Puna que comparten Salta y Catamarca.

La nueva instalación tendrá una capacidad aproximada de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, un producto cuya producción estará destinada a la exportación , de acuerdo con la información oficial.

La nueva planta de litio de Argentina está entre Salta y Catamarca

La nueva instalación forma parte del Proyecto Sal de Oro, desarrollado en el Salar del Hombre Muerto, en la zona fronteriza entre las provincias de Salta y Catamarca. El salar se extiende sobre el límite entre ambas provincias, en una zona de cooperación biprovincial, por lo que el proyecto se desarrolla con participación de los dos gobiernos.

La instalación es operada por POSCO Argentina S.A., según el catálogo de proyectos avanzados de litio de la Secretaría de Minería.

El proyecto se organiza en dos fases: la primera incluyó una planta de fosfato de litio en el salar y la planta de hidróxido de litio del Parque Industrial de General Güemes, en Salta, inaugurada en 2024 con una capacidad de 25.000 toneladas anuales.

La segunda fase es la planta de carbonato de litio que se inauguró ahora, con una capacidad aproximada de 23.000 toneladas anuales. De esta manera, Sal de Oro pasa a producir dos de los principales compuestos de litio que se usan en la fabricación de baterías.

De acuerdo con la información oficial difundida durante la inauguración, Sal de Oro sostiene cerca de 5.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, de los cuales 600 son empleos directos de POSCO Argentina.

A su vez, la compañía trabaja con más de 270 proveedores locales, otro de los efectos que el proyecto tiene sobre la actividad económica de la región.

La expansión de Sal de Oro tampoco termina con esta nueva etapa. Durante la inauguración, Salta, Catamarca y POSCO firmaron un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del proyecto.

El objetivo es llevar la capacidad del complejo hasta 100.000 toneladas anuales de productos de litio, lo que permitiría ampliar la escala de la operación.

POSCO: la empresa que está detrás del proyecto de litio

POSCO es un grupo industrial de origen surcoreano con presencia internacional y trayectoria en la industria del acero. En los últimos años, la compañía amplió sus actividades hacia sectores relacionados con la energía, la minería y los materiales para baterías.

El grupo cuenta con actividades en diferentes áreas industriales, entre ellas acero, construcción, energía, infraestructura y minería.

En Argentina, POSCO desarrolla el Proyecto Sal de Oro, que incluye la planta de hidróxido de litio del Parque Industrial de General Güemes, en Salta. Inaugurada en 2024, tiene una capacidad de 25.000 toneladas anuales y fue la primera planta comercial de hidróxido de litio del país.

A diferencia de las operaciones que producen carbonato, esta instalación transforma el producto para obtener hidróxido, otro de los compuestos utilizados en la fabricación de baterías.

La estrategia de la compañía combina así distintas etapas del procesamiento de recursos de litio y la producción de compuestos utilizados por la industria internacional.

Cuáles son los proyectos de litio que ya producían en Argentina

La nueva instalación se incorpora a un mapa productivo que ya contaba con desarrollos en Catamarca, Jujuy y Salta.

Cada uno tiene características diferentes: algunos producen carbonato de litio, mientras que otros elaboran hidróxido o cloruro de litio.

Fénix: el histórico proyecto de Catamarca

En Catamarca se encuentra Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Es uno de los proyectos de litio con mayor trayectoria de Argentina y comenzó su producción comercial en 1997. La operación produce carbonato de litio, destinado a los mercados internacionales, y constituye uno de los antecedentes de la explotación de litio a escala industrial en el país.

Olaroz: el proyecto de Jujuy que comenzó en 2015

Cauchari-Olaroz.

En Jujuy se encuentra Olaroz, ubicado en el salar del mismo nombre. El proyecto comenzó su operación en 2015 y produce carbonato de litio. Su puesta en marcha convirtió a Jujuy en uno de los principales centros de producción de litio de la Argentina.

Cauchari-Olaroz: otra gran operación jujeña

También en Jujuy funciona Cauchari-Olaroz, ubicado en el departamento de Susques. El proyecto comenzó su producción en 2023 y produce carbonato de litio grado batería, que se destina principalmente a los mercados internacionales.

Centenario-Ratones: la primera mina de litio en producción de Salta

En Salta se encuentra Centenario-Ratones, uno de los proyectos que impulsó el crecimiento de la actividad minera de litio en la provincia. La operación comenzó su producción en 2024 y fue presentada oficialmente como la primera mina de litio en producción de Salta y la cuarta del país.

Mariana: el proyecto de litio que produce cloruro

Ubicada en el Salar de Llullaillaco, en Salta, Mariana fue inaugurada en febrero de 2025 y produce cloruro de litio.

El mapa del litio en Argentina

Con la incorporación de Sal de Oro II, la producción de litio se concentra en Jujuy, Salta y Catamarca, dentro de la región conocida como el Triángulo del Litio, que Argentina comparte con Bolivia y Chile.

El mapa productivo reúne distintos tipos de operaciones: algunas producen carbonato de litio, otras hidróxido y otras cloruro, y el destino de una parte importante de esos productos son los mercados internacionales.

La nueva planta de POSCO agrega una nueva capacidad de producción de carbonato y se integra a un proyecto que todavía tiene previstas nuevas etapas de expansión.