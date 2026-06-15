Un nuevo tren de alta velocidad con tecnología china se destaca como una prometedora opción para el transporte en Sudamérica. Este innovador ferrocarril tendrá la capacidad de alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora gracias a una inversión que asciende a u$s 6500 millones .

Este avance ferroviario tiene como objetivo disminuir la distancia entre diferentes ciudades con fines turísticos, además de revelar un plano económico vinculado a uno de los puertos más valorados y estratégicos del mundo .

(Simulación creada con IA) ChatGPT

El nuevo tren bala: un proyecto chino para revolucionar el transporte en Sudamérica

El tren Lima - Ica tiene como objetivo transformar de manera permanente el transporte, al mejorar la conectividad y propiciar el crecimiento económico de Perú. Esta línea ferroviaria se extenderá a lo largo de 323 kilómetros en la costa central peruana, estableciendo un vínculo entre la capital y uno de los destinos turísticos más relevantes del país.

Con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, se anticipa que el trayecto total se realice en dos horas y media, una duración considerablemente inferior a la que toma el mismo recorrido en vehículo, aproximadamente el doble. Este ambicioso proyecto cuenta con financiamiento por parte de inversores chinos, complementado con una inversión total de 6.500 millones de dólares.

El tren bala de Marruecos se inauguró en 2018.

¿Cómo será el tren Lima - Ica que alcanzará los 200 km/h?

La ruta estará compuesta por 15 estaciones dispuestas a lo largo de la costa peruana. Entre las paradas más relevantes se incluirán localidades de gran importancia como Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas (Ica).

Se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles para su adecuada operatividad. Esta infraestructura contará con la capacidad de transportar aproximadamente 45.000 pasajeros al día, contribuyendo así a la descongestión de la Panamericana Sur, una vía alternativa.

¿Cuándo se inaugurará el tren más rápido de Sudamérica?

El proceso de ejecución del tren bala, según el director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, será extenso y requerirá un lapso de entre seis y siete años. Se prevé que el expediente técnico del proyecto esté finalizado en 2027 , mientras que las obras se esperan concluir en 2032.

Se considera que este proyecto representa una gran importancia para el desarrollo de la infraestructura de transporte en el país.

Por su parte, el gobierno peruano busca integrar este tren con el corredor ferroviario bioceánico, un proyecto fundamental para conectar la región andina con el puerto de Chancay, también financiado por capital chino con el propósito de mejorar el comercio latinoamericano con el Lejano Oriente.