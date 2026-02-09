El secretario de Economía adelantó que visitarán a México 231 empresas canadienses el 16 de febrero, junto con su homólogo de aquel país. La visita, ya anunciada por la presidenta desde el 20 de enero, ahora se mencionó en el contexto del Polo de Desarrollo del Bienestar de Michoacán, donde se espera una inversión de MXN $2,900 millones, tanto en infraestructura como en proyectos “de alto impacto”. La semana pasada, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, puso el acento en la inversión en infraestructura y los proyectos de alto impacto para el estado, que consistirá en MXN $2,900 millones. Entre las localidades beneficiadas está la zona industrial de Zinapécuaro, Michoacán, con 333 hectáreas. “La obra pública será de 216 millones de pesos; infraestructura hidráulica y accesos carreteros y ferroviario. Y la privada va a ser de 2 mil 710 millones de pesos”, señaló el secretario. La inversión en Michoacán no solo se circunscribe a Zinapécuaro, sino que también se anunciaron Comités Promotores de Inversión en Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Morelia. Mediante estas oficinas se busca dirigir los recursos según las necesidades de cada localidad. “Para el segundo semestre del año tendremos presencia de Michoacán en los Estados Unidos. Vamos a hacer un recorrido en varios puntos de Estados Unidos” para impulsar el comercio con el estado. Los temas que abordan los comités está el de marcas y patentes, así como la denominación de origen, “para el aguacate, que tiene implicaciones en el comercio internacional porque tenemos mucha competencia”. La gran delegación de empresarios canadienses se da en el contexto de la revisión del T-MEC y los rumores de dejar fuera a Canadá en un tratado bilateral. La visita ya la había anunciado la presidenta desde el 20 de enero, esta vez lo relaciona con los polos del Bienestar, el Plan México y el Plan Michoacán. Días atrás, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez ya había señalado en sus publicaciones en X que se trataba de más de 400 empresarios que visitarían el país. En el año pasado, Marcelo Ebrard ya había tenido reuniones con posibles inversionistas canadienses durante la reunión del G7. Fue en Morelia, desde donde la presidenta habló sobre los avances del Plan Michoacán, una serie de acciones desatadas por el descontento después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.