Esta ciudad argentina implementará un sistema de tranvía urbano que promete minimizar los tiempos de viaje y optimizar la conexión entre el norte y el sur del área metropolitana. Con una inversión proyectada de u$s 500 millones, la iniciativa busca transformar el transporte público y aliviar la congestión en una de las ciudades con mayor tráfico vehicular de Argentina. Además del impacto inmediato en la movilidad, el proyecto se integra en una estrategia más amplia para modernizar el sistema de transporte. A diferencia de otros sistemas ferroviarios, este proyecto no requerirá túneles ni estructuras elevadas. Se instalará sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que permitirá una reducción en los tiempos de obra y en los costos asociados. El objetivo principal consiste en conectar los sectores más poblados de la ciudad con el centro en un lapso inferior a 10 minutos, en contraposición a los tiempos actuales que pueden triplicarse durante las horas pico. El proyecto contempla un trazado de aproximadamente 35 kilómetros que unirá Villa Gobernador Gálvez con Granadero Baigorria, atravesando los principales corredores urbanos de Rosario. La propuesta inicial contempla estaciones en puntos estratégicos, aunque la traza final aún se encuentra en estudio: Asimismo, se evalúa un ingreso por avenida Ayacucho, un corredor que podría adaptarse sin necesidad de expropiaciones. En el año 2026, se llevará a cabo un trabajo conjunto entre equipos técnicos de la Provincia, los municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana, enfocado en: El Gobierno santafesino evalúa créditos internacionales y la participación de empresas operadoras que manifiestan interés en invertir en el sistema. Con la tecnología proyectada, obras análogas en otros países se han finalizado en un lapso de 18 a 24 meses, lo que posibilitaría un avance acelerado tras la aprobación del proyecto definitivo. El sistema ofrece una serie de beneficios que incluyen: El secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano, manifestó que el objetivo provincial consiste en avanzar hacia soluciones concretas para la movilidad metropolitana: “En la actualidad, la tecnología permite disponer de unidades más económicas, con menor consumo energético y menor costo de instalación, que pueden facilitar la conectividad entre Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria”. Además, subrayó la disponibilidad de créditos internacionales y la existencia de empresas interesadas en operar el sistema, aunque enfatizó que todo dependerá del diseño final de la traza y del alcance del proyecto. Cerca de 1.500 empleos se crearán durante la construcción del tranvía, lo que impulsará la economía local y generará oportunidades laborales en la región. El sistema de tranvía también incluirá opciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida, garantizando un transporte inclusivo para todos los ciudadanos.