Santa Fe se prepara para recibir un nuevo centro comercial que marcará un hito en la región. Se trata de un shopping a cielo abierto, un formato que ganó fuerza en los últimos años por su integración con el entorno urbano y su propuesta de experiencias al aire libre. El complejo, impulsado por Constructora del Sol, apunta a convertirse en un espacio cotidiano, con un diseño moderno inspirado en modelos internacionales y pensado para ofrecer comodidad, accesibilidad y servicios esenciales. El proyecto, denominado Alvear Open Mall, se desarrollará sobre la Ruta Provincial N.º 21, uno de los corredores más transitados de Santa Fe. La ubicación fue elegida estratégicamente en un área de fuerte crecimiento residencial y comercial. Se estima que el área primaria de influencia reúne a más de 70.000 habitantes, lo que garantiza un flujo continuo y diverso de visitantes. Esto representa una ventaja clave tanto para las marcas que se instalen como para el desarrollo económico de todo el corredor sur. Alvear Open Mall ocupará una superficie total de 4.800 m², con 1.800 m² destinados a locales comerciales distribuidos en 16 unidades diseñadas para adaptarse a distintos formatos, rubros y necesidades operativas. La propuesta incluye espacios pensados para maximizar visibilidad, comodidad y eficiencia comercial, buscando que cada marca tenga protagonismo dentro del complejo. El proyecto contará con importantes anclajes principales: El icónico nogal, símbolo del lugar, funcionará como elemento identitario del mall, representando raíces, naturaleza y crecimiento, y reforzando la idea de un entorno amigable e integrado a la comunidad. Se estima que la inauguración será a partir de mediados del 2027. En los últimos años creció la preferencia por los centros comerciales a cielo abierto, una tendencia que combina espacios peatonales, contacto con el exterior y experiencias más flexibles para consumidores y comerciantes. Este formato se consolida como alternativa a los shoppings tradicionales, con múltiples beneficios: