Entre encuentros familiares, preparación de comidas y el ritmo constante de la vida doméstica, la cocina concentra buena parte del movimiento del hogar. Incorporar plantas en mesadas, repisas o zonas colgantes no es solo una cuestión decorativa: también contribuye a mejorar la calidad del aire y sumar dinamismo al espacio.

La clave está en elegir variedades que se adapten a la humedad y a la luz indirecta típicas de este ambiente. A continuación, tres opciones que cumplen con esos requisitos.

Tres especies de plantas ideales para las cocinas

Calathea: hojas con diseño propio

Las variedades Misty y Exotica de Calathea se destacan por el dibujo intrincado de su follaje. La primera combina tonos de verde claro con trazos oscuros hacia el centro de la hoja; la segunda tiene hojas más alargadas, con franjas definidas y un llamativo reverso violáceo.

Estas plantas alcanzan entre 30 y 60 centímetros en interiores, con un porte compacto y erguido. Lejos de sufrir con el vapor de las hornallas, la Calathea se beneficia de la humedad ambiente, lo que la vuelve una candidata natural para la cocina.

Requiere luz indirecta pero abundante —el sol directo quema sus hojas— y un sustrato que se mantenga levemente húmedo, sin encharcamientos.

Peperomia: la opción compacta

Ideal para espacios reducidos, la Peperomia tiene hojas carnosas y redondeadas que forman matas tupidas de hasta 30 centímetros. Crece despacio y demanda muy poco mantenimiento, por lo que se adapta bien a mesadas, repisas o rincones cercanos a una ventana.

Al almacenar agua en sus propias hojas, resiste mejor un riego salteado que un exceso de humedad en la tierra: conviene esperar a que la capa superior del sustrato se seque antes de volver a regar. Se lleva bien con la luz indirecta y las temperaturas templadas propias de la cocina.

Tradescantia zebrina: la colgante de tonos plateados

Con hojas que combinan destellos morados y plateados, esta especie es una alternativa vistosa a las plantas colgantes tradicionales. Crece rápido y sus tallos caen en cascada, por lo que funciona bien en alacenas o estantes altos.

Necesita buena luminosidad indirecta para conservar el brillo de su follaje, y un riego moderado: solo cuando el primer centímetro de tierra esté seco al tacto. Podar las puntas con regularidad estimula un crecimiento más tupido, y los tallos cortados pueden enraizarse fácilmente en agua para obtener nuevos ejemplares.

Es mejor que la planta de suegra: el árbol de interior de hojas grandes y forma de violín que conquista los hogares. Magnific

Qué dice el Feng Shui

Para quienes siguen esta filosofía, la cocina es un punto de tensión entre dos elementos opuestos: el Fuego de las hornallas y el horno, y el Agua de la bacha y las cañerías. Las plantas representan el elemento Madera, que oficia de mediador entre ambos.

Según esta corriente, sumar vegetación al espacio favorece una circulación más fluida de la energía y suaviza el choque entre esos extremos, reforzando la idea de la cocina como un núcleo de bienestar dentro de la casa.