Es mejor que la planta de suegra: el árbol de interior de hojas grandes y forma de violín que conquista los hogares.

El Ficus lyrata se convirtió en una de las alternativas elegidas para quienes buscan incorporar una planta de gran presencia a la decoración del hogar. Sus hojas anchas, brillantes y con una característica forma de violín le dan un aspecto diferente al de otras especies habituales de interior.

Esta variedad, también conocida como Ficus pandurata, ficus lirado o higuera de hojas de violín, es originaria de África y puede desarrollarse como una planta de gran tamaño cuando encuentra las condiciones adecuadas.

Es mejor que la planta de suegra: el árbol de interior de hojas grandes y forma de violín que conquista los hogares. Magnific

El Ficus lyrata se destaca por sus hojas grandes y forma de violín

Una de las principales características de esta especie son sus hojas, que tienen una forma semejante a la de una lira o un violín. Su tamaño y tonalidad verde intensa hacen que tenga una presencia especialmente marcada dentro de los ambientes.

A diferencia de plantas de aspecto más compacto, el Ficus lyrata puede crecer con un tronco visible y adquirir apariencia de árbol. Por eso puede utilizarse como elemento decorativo en salas, rincones amplios o espacios donde se busca incorporar una pieza vegetal protagonista.

En interiores puede alcanzar una altura considerable, aunque su desarrollo dependerá de las condiciones del lugar donde se encuentre. La especie puede adaptarse al ambiente y permanecer durante años en una maceta, según información de Planeta Huerto.

Su apariencia también explica su popularidad en propuestas de decoración que buscan combinar vegetación con un estilo moderno, natural y sofisticado.

Los cuidados son claves para mantenerlo saludable

El Ficus lyrata necesita un espacio con buena iluminación para desarrollarse correctamente. Lo recomendable es evitar que quede expuesto de manera directa a un sol demasiado intenso, especialmente durante los meses más cálidos.

El riego debe adaptarse a la época del año y a las condiciones del sustrato. Durante el verano puede necesitar una mayor frecuencia, mientras que en los meses fríos conviene esperar hasta comprobar que la tierra se encuentra seca.

El exceso de agua debe evitarse porque puede provocar problemas en las raíces . Para esta especie se recomienda un sustrato ligero y bien aireado que permita un drenaje adecuado.

Entre las plagas que pueden afectar al Ficus lyrata se encuentran la arañuela roja y la cochinilla. También es importante observar regularmente sus hojas para detectar cambios que puedan indicar problemas de iluminación, riego, humedad o temperatura.

La lengua de suegra y el Ficus lyrata tienen características diferentes

La lengua de suegra, conocida como Sansevieria, es reconocida por su resistencia y por tolerar condiciones de menor iluminación y periodos prolongados sin riego. Su crecimiento suele ser vertical, con hojas rígidas y alargadas.

El Ficus lyrata, en cambio, requiere una atención mayor respecto de la luz y el riego, pero ofrece una apariencia completamente diferente. Sus hojas grandes y su crecimiento hacia arriba hacen que pueda funcionar como una especie de árbol dentro del hogar.

Por su tamaño y estructura, resulta especialmente atractivo para espacios amplios o rincones que necesitan un elemento decorativo de mayor volumen.

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La elección entre ambas especies dependerá de las condiciones de cada vivienda y del estilo que se busque. Mientras la Sansevieria prioriza resistencia y facilidad de mantenimiento, el Ficus lyrata sobresale por su impacto visual.

No necesita una poda frecuente en interiores

Cuando se mantiene dentro del hogar, esta especie no requiere una poda habitual. Para conservar una apariencia saludable, basta con retirar las hojas o ramas que estén secas o deterioradas.

El trasplante puede ser necesario cuando las raíces comienzan a salir por la superficie del sustrato o cuando la planta ha crecido demasiado para el recipiente en el que se encuentra. Esto puede ocurrir aproximadamente cada dos años, aunque depende del desarrollo de cada ejemplar.

Para cambiarla de maceta es importante utilizar herramientas limpias, retirar las partes secas y extraer cuidadosamente la planta para evitar dañar las raíces . Luego debe colocarse en un recipiente adecuado y cubrirse nuevamente con sustrato.

Después del trasplante, es necesario realizar un riego adecuado, evitando siempre que el agua quede acumulada alrededor de las raíces.