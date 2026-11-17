En esta noticia ¿Cómo fue el grave siniestro que mató a la motoquera en Brasil?

Una mujer de 45 años murió en Brasil tras recibir el impacto de un rayo mientras circulaba en motocicleta. El episodio ocurrió en la ciudad de Nova Mutum, en la región de Mato Grosso del norte brasileño, durante esta semana.

La víctima viajaba por la calle Dos Guarantãs, en el barrio Cidade Nova, cuando una tormenta eléctrica afectaba a toda la región impactó en la conductora que se desplazaba a bordo de una Honda Bros roja. Según indicaron los reportes policiales, la mujer posiblemente se dirigía hacia su lugar de trabajo bajo la lluvia cuando la descarga eléctrica cayó sobre el trayecto y provocó su caída inmediata sobre el asfalto.

¿Cómo fue el grave siniestro que mató a la motoquera en Brasil?

Una cámara de seguridad instalada en la zona registró el instante exacto en que el relámpago iluminó la calle y alcanzó el sector donde avanzaba la motocicleta. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras observar a la conductora tendida en el suelo. Por eso, los efectivos de la 5ª Compañía Independiente de Bomberos Militares acudieron al lugar pero constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades identificaron a la víctima como Herismar Cislande Silva Leite. Tras confirmar el fallecimiento en la vía pública, los bomberos aislaron el perímetro para preservar la escena. Así, el personal de la Policía Civil y de la Pericia Oficial e Identificación Técnica inició las tareas correspondientes para documentar el suceso y devolver luego el vehículo a los familiares .

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia de rigor. Este estudio forense permitirá confirmar oficialmente la causa del deceso y determinar las lesiones provocadas por la descarga. Mientras tanto, la policía mantiene abierta la investigación para cerrar el expediente con los resultados de las pericias técnicas.

El accidente ocurrió en medio de un temporal que dejó un saldo de 97 mil descargas eléctricas en todo el estado de Mato Grosso. Además, el fenómeno climático generó anegamientos en ciudades cercanas como Cuiabá y Várzea Grande. Ante este panorama, el Instituto Nacional de Meteorología mantuvo vigentes las alertas por tormentas para el interior del territorio brasileño.

Por su parte, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos difundieron recomendaciones para prevenir nuevos accidentes durante el período de lluvias. Los organismos señalaron que los motociclistas y peatones deben buscar refugio en lugares cerrados apenas escuchen truenos. Asimismo, advirtieron que resulta necesario alejarse de árboles, postes o estructuras metálicas para evitar el impacto de rayos.