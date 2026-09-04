Una mujer emprendió un viaje interprovincial en el norte argentino donde el trayecto conectaba la provincia de Salta con Mendoza bajo la fachada de una excursión comercial. Sin embargo, las autoridades descubrieron que la travesía escondía una maniobra delictiva planificada con precisión.

La pasajera llevaba una gran cantidad de juguetes textiles empaquetados en un mismo bulto. El cargamento incluía figuras suaves con la forma de carpincho. En ese contexto, un aroma particular que salía del equipaje terminó delatando la maniobra ante los inspectores presentes.

Un contingente del Escuadrón 67 de Gendarmería detuvo la marcha del ómnibus en la Ruta Nacional 38. El procedimiento se desarrolló a la altura de la localidad catamarqueña de La Merced durante la mañana cuando un intenso aroma a cannabis que salía de los muñecos alertó al personal uniformado.

¿Qué sustancias se secuestraron en el operativo de Catamarca?

Los efectivos de seguridad profundizaron la inspección sobre el bulto sospechoso retenido en la ruta. Así, los agentes descubrieron ladrillos prensados disimulados en el relleno interno de cada peluche. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de estupefacientes en los paquetes incautados.

El inventario final arrojó las siguientes cantidades de droga confiscada:

Marihuana: 49,937 kilogramos de sustancia vegetal prensada.

Cocaína: 4,265 kilogramos de polvo blanco compactado.

La mujer transportaba droga en peluches.

La decisión de la Justicia sobre la mujer que traficaba con peluches

El Juzgado Federal Número 1 de Catamarca ordenó la detención inmediata de la involucrada. Las autoridades judiciales dispusieron el secuestro total del cargamento ilegal y de los elementos de prueba. La imputada enfrentará un proceso judicial formal por infracción a la Ley de Drogas .

Como el transporte de larga distancia había iniciado su recorrido en la ciudad salteña de Orán, la fiscalía federal interviniente inició las actuaciones correspondientes para rastrear la red de distribución. Los investigadores buscan establecer quiénes debían recibir la encomienda ilícita en Mendoza .

Las unidades de inteligencia de la fuerza colaboraron en el procedimiento realizado sobre la ruta. El personal especializado de Criminalística realizó los narcotest correspondientes frente a testigos presenciales y la sospechosa quedó retenida en la dependencia policial a disposición de la Justicia.