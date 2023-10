Histórico: el día que la educación argentina llegó a Harvard

Los primeros días de octubre se realizó en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el 15º encuentro ProLeer. Se trata de una red que, desde 2009, reúne a investigadores, profesionales y líderes de políticas públicas, comprometidos con el mejoramiento de la práctica y la política educativa para elevar la calidad del aprendizaje de la niñez desde preescolar hasta la primaria.

El encuentro se desarrolló en el David Rockefeller Center for Latin American Studies, y contó también con el apoyo de la Harvard Graduate School of Education y del Center for the Developing Child. En esta ocasión, el evento contó con participación argentina.

Es que Ignacio Ibarzábal, director de la organización Argentinos por la Educación, fue convocado a compartir la experiencia de la Campaña Nacional por la Alfabetización, como una iniciativa destacada en América Latina.

El director de Argentinos por la Educación en Harvard. (Foto: prensa).

Ibarzábal participó del panel "Reimaginando la alfabetización en la post-pandemia", en el que presentó los datos que motivaron la campaña, las distintas etapas en las que se está implementando, los logros alcanzados hasta el momento y los desafíos que tienen por delante.

"Fue un privilegio poder compartir lo que estamos haciendo con tantos expertos y organizaciones. Hay mucho que aprender en términos de evidencia y práctica, y volvemos con el propósito de incorporar todo este conocimiento en los próximos pasos de la campaña", expresó.

En el encuentro, también se presentaron investigaciones y proyectos de la Fundación Santo Domingo (Colombia), de la Universidad de O'Higgins y de la Pontificia Universidad Católica (Chile), del Laboratório de Educação (Brasil) y de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí (México), entre otros.

A su vez, Ibarzábal fue invitado por el Social Entrepreneurship and Innovation Club de la Harvard School of Education y la Harvard Argentine Students Society a presentar el caso de Argentinos por la Educación, como una referencia de los movimientos por la educación en Latinoamérica. Del encuentro participaron estudiantes de distintos países de la región.

Qué es la Campaña Nacional por la Alfabetización

La Campaña Nacional por la Alfabetización, que lleva adelante la organización junto a otras 150, se lanzó el 4 de mayo, bajo la consigna #NoEntiendenLoQueLeen. Esta consigna parte del dato de las pruebas internacionales ERCE (UNESCO), que muestran que en Argentina uno de cada dos chicos de 3° grado no entiende lo que lee.

La campaña, según detallan en Argentinos por la Educación, tiene por finalidad visibilizar la cuestión y lograr que autoridades, familias y la sociedad en su conjunto se comprometan priorizar la alfabetización inicial.

De qué se trata la Campaña por la Alfabetización.

Como parte de la Campaña de Alfabetización, también se está realizando una gira federal, que incluye actividades y reuniones con organizaciones, referentes educativos, docentes y académicos, autoridades y familias de las provincias.