En los últimos años, los hackatones se consolidaron como espacios clave también para acelerar la innovación en salud, en un contexto atravesado por el avance de la inteligencia artificial y el uso intensivo de datos. Estas competencias, que reúnen a perfiles diversos durante períodos acotados de tiempo, buscan generar soluciones concretas a problemas estructurales del sistema sanitario. En paralelo, la creciente adopción de tecnologías basadas en IA comenzó a mostrar resultados tangibles en áreas críticas como el diagnóstico temprano, la optimización de procesos clínicos y la mejora en los tiempos de atención. En ese marco, Integrity Health se consagró como el equipo ganador del hub de Swiss Medical en la séptima edición del Hackathon global del Health Systems Innovation Lab (HSIL) de la Harvard T.H. Chan School of Public Health. La solución desarrollada utiliza inteligencia artificial para reducir los tiempos de acceso al tratamiento agudo del accidente cerebrovascular (ACV), con el objetivo de mejorar la sobrevida de los pacientes y disminuir las secuelas. Por segundo año consecutivo, Swiss Medical fue sede de esta iniciativa internacional, considerada una de las más relevantes en materia de innovación en salud. En ese contexto, el hub local reunió a 12 equipos interdisciplinarios que trabajaron durante dos jornadas en el diseño y prototipado de soluciones orientadas a desafíos concretos del sistema de salud. La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes, jóvenes profesionales y expertos de los campos de la salud, la tecnología y los negocios, con el objetivo de fomentar enfoques colaborativos e integrales. El proyecto ganador, Integrity Health, se enfocó en uno de los principales problemas en el abordaje del ACV: el tiempo. A través del uso de inteligencia artificial, la propuesta apunta a optimizar los procesos de detección y derivación, un factor determinante para reducir la mortalidad y las secuelas asociadas a esta patología. A nivel global, los 20 equipos ganadores del hackathon accederán a un Demo Day internacional que se realizará en junio, donde presentarán sus proyectos ante inversores y referentes del ecosistema de innovación. La instancia busca impulsar la implementación y escalabilidad de las soluciones desarrolladas. “La innovación real ocurre cuando las ideas se encuentran con la ejecución. Este Hackathon es un verdadero laboratorio de futuro, donde se transforma conocimiento en acción y colaboración en soluciones con impacto concreto en la salud de las personas”, afirmó Gabriel Novick, director médico de Swiss Medical. La participación de Swiss Medical en este tipo de iniciativas refuerza su posicionamiento dentro del ecosistema de innovación en salud. La articulación con instituciones académicas de alcance global, como Harvard, forma parte de una estrategia orientada a promover el desarrollo de soluciones con impacto concreto en la atención sanitaria. En la edición anterior, el hub local ya había alcanzado un hito relevante: el proyecto Kuvia, surgido en ese espacio, fue seleccionado como ganador global entre iniciativas de más de veinte países. Actualmente, la startup avanza en el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar la velocidad y accesibilidad de los diagnósticos oncológicos. En esta edición, el ecosistema se amplió con la incorporación de nuevos espacios como el IAE Business School y el Sanatorio Finochietto, lo que permitió fortalecer la participación y ampliar el alcance de la convocatoria dentro del ámbito emprendedor y sanitario.