Adiós Ley del Registro Civil: el apellido materno ahora podría ir primero si no existe acuerdo entre los padres (foto: archivo).

Las reglas para registrar a un recién nacido cambiaron y ahora los padres cuentan con una mayor libertad al momento de elegir el apellido de sus hijos. La modificación introduce una alternativa poco habitual, ya no es obligatorio utilizar el apellido del padre ni el de la madre para completar la inscripción de nacimiento .

La medida ya se encuentra vigente en Alabama, Estados Unidos y establece nuevas pautas para la confección de los certificados de nacimiento, uno de los documentos más importantes en la identidad legal de una persona.

Qué cambia al momento de inscribir a un bebé

La normativa permite que los padres seleccionen el apellido que consideren adecuado para su hijo, incluso si no coincide con el de ninguno de los progenitores.

De esta manera, desaparece la obligación de recurrir a los apellidos familiares tradicionales para completar la documentación inicial del recién nacido.

La decisión queda en manos de los padres, siempre que el nombre elegido cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades estatales.

Qué condiciones debe cumplir el apellido elegido

Aunque existe libertad para seleccionar el apellido, el sistema mantiene ciertas reglas técnicas para garantizar la validez de la inscripción.

Entre los requisitos establecidos figuran:

Utilizar únicamente letras del alfabeto inglés.

Se permiten guiones y apóstrofes.

No se admiten números.

No pueden utilizarse símbolos especiales.

Tampoco se aceptan caracteres ajenos al idioma inglés.

Estas condiciones deben respetarse para que el certificado de nacimiento sea aprobado sin inconvenientes.

Una normativa vigente amplió la libertad de elección de los padres al momento de inscribir a un recién nacido y modificó las reglas tradicionales sobre los apellidos.

Cómo impacta en los documentos oficiales

El apellido consignado en el certificado de nacimiento será el que figure posteriormente en toda la documentación oficial vinculada al menor.

Esto incluye:

Acta de nacimiento.

Identificaciones estatales.

Registros oficiales.

Trámites administrativos futuros.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la información antes de completar la inscripción.

Qué ocurre si los padres quieren modificarlo después

Una vez emitido el certificado de nacimiento, cualquier cambio posterior suele requerir trámites administrativos adicionales ante las oficinas correspondientes.

Por ello, la elección inicial adquiere una importancia fundamental, ya que será la base de la identidad legal del menor durante toda su vida.

Con esta actualización, Alabama amplía las posibilidades disponibles para las familias y flexibiliza una de las tradiciones más arraigadas en los registros de nacimiento: la obligación de transmitir el apellido paterno o materno a los hijos.