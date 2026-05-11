Los métodos caseros para eliminar malos olores dentro del hogar volvieron a ganar protagonismo y hay una combinación simple que empezó a repetirse en cocinas y departamentos, hervir hojas de laurel con bicarbonato de sodio. Aunque para muchos parecía solo otro consejo viral, cada vez más personas comenzaron a utilizar esta mezcla para combatir aromas intensos como fritura, humedad o basura acumulada, especialmente en ambientes cerrados o con poca ventilación. El procedimiento requiere pocos ingredientes y se convirtió en una de las alternativas naturales más comentadas para refrescar la casa sin usar aerosoles químicos. La clave de este truco está en la combinación de dos efectos distintos. Por un lado, el laurel libera compuestos aromáticos cuando entra en contacto con el calor. Entre ellos aparecen sustancias presentes también en plantas como el eucalipto o el clavo de olor, que generan sensación de limpieza y frescura. Por otro, el bicarbonato de sodio actúa como neutralizador de olores gracias a sus propiedades alcalinas. La mezcla permite: Por eso, muchas personas lo utilizan después de cocinar o antes de recibir visitas. El procedimiento es rápido y no requiere productos especiales. Ingredientes Paso a paso A medida que el agua se evapora, el vapor comienza a expandirse por la cocina y otros sectores cercanos. Aunque parece un truco sencillo, hay algunos errores frecuentes que reducen su eficacia. Uno de los más comunes es agregar limón o vinagre. Los especialistas explican que los ingredientes ácidos neutralizan el bicarbonato y hacen que pierda capacidad para combatir olores. También recomiendan: El método funciona principalmente como ambientador natural y neutralizador temporal de olores. Sin embargo, no reemplaza una limpieza profunda ni elimina bacterias o grasa acumulada. Si el olor proviene de humedad persistente, filtros sucios o restos adheridos en la cocina, será necesario higienizar esas superficies para solucionar el problema de fondo. Aun así, por su bajo costo y facilidad de preparación, el truco del laurel con bicarbonato se convirtió en uno de los recursos caseros más utilizados para refrescar ambientes en pocos minutos.