El baño suele ser el ambiente más difícil de aromatizar de la casa, especialmente cuando hay humedad o poca ventilación. Pero existe un truco económico que pocos conocen para preparar un ambientador casero que se dispensa automáticamente desde la cisterna del inodoro.

Con cada descarga, la fragancia se libera y deja un perfume similar al de los hoteles, sin necesidad de aparatos eléctricos ni productos caros.

¿Cuál es el truco para perfumar el baño desde la cisterna?

El método consiste en colocar una botella plástica pequeña dentro del tanque, con un orificio mínimo que permite que la fragancia se libere de manera gradual cada vez que se tira la cadena. Al mezclarse con el agua, el aroma se distribuye por todo el baño y ayuda a neutralizar los olores persistentes.

Es un sistema simple, económico y efectivo para baños sin ventilación o que suelen acumular humedad.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar el ambientador casero?

Los elementos para poder hacer el ambientador casero son los siguientes:

Una botella plástica pequeña (tipo 250–500 ml)

Agua

Bicarbonato de sodio

Jugo de un limón

Suavizante concentrado para ropa (preferiblemente de lavanda, cítricos o vainilla)

La combinación del suavizante con el limón genera una fragancia fresca y persistente, ideal para espacios reducidos.

¿Cómo preparar la mezcla aromática que se coloca dentro del tanque?

Los pasos a seguir para poder hacer el ambientador de baño son los siguientes:

Verter una medida de suavizante dentro de la botella vacía. La cantidad dependerá de la intensidad que quieras lograr.

Agregar el jugo de limón recién exprimido.

Sumar un vaso de agua para completar.

Tapar y agitar con fuerza hasta emulsionar la mezcla.

Añadí una cucharadita de bicarbonato: ayuda a neutralizar olores y potencia el efecto del limón.

Esta preparación dura entre dos y tres semanas, según el uso del baño.

¿Cómo se instala la botella dentro de la cisterna?

Para que funcione la botella como un difusor automático es necesario realizar correctamente la instalación:

Con una aguja caliente o alfiler, hacer un agujero muy pequeño en la base de la botella.

Colocar la botella boca abajo dentro del tanque, apoyada en un lateral.

El pequeño orificio permitirá que la mezcla salga a ritmo lento y evitará que se vacíe de golpe.

Cada vez que se tire la cadena, parte del líquido se mezclará con el agua de descarga y dejará un rastro aromático en el baño.

¿Qué cuidados y recomendaciones hay que tener?

Para que el truco funcione y no ocasione problemas, tener en cuenta:

Probar la mezcla antes en un recipiente para asegurarte de que no manche la porcelana.

Evitar hacer una perforación grande: si el flujo es excesivo, la botella se vaciará en horas.

Renovar la preparación cada 2 o 3 semanas para mantener la intensidad del aroma.

Mantener la botella fuera del alcance de chicos y mascotas mientras armar la mezcla.

¿Qué otros trucos ayudan a mantener lejos los olores del baño?

Además del ambientador casero en la cisterna, es posible sumar pequeñas acciones que prolongan el perfume: